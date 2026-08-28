La AEMET prevé para Ceuta este viernes, 28 de agosto de 2026 cielo poco nuboso, temperaturas entre 19°C y 27°C y 0% de probabilidad de precipitación.

Lee tambien: Horarios ferrys Ceuta–Algeciras: viernes 28 de agosto de 2026, Baleària, DFDS y Naviera Armas

La sensación térmica se sitúa en el mismo rango que los termómetros. Sopla viento del O a 20 km/h, un factor a considerar si vas a estar en el litoral o realizando actividades al aire libre. La humedad oscila entre el 35% y el 75%, con un índice UV máximo de 7.

Previsión para los próximos días

El sábado, 29 de agosto seguirá la estabilidad: cielos despejados, máxima de 25°C y mínima de 18°C, con viento del NE alrededor de 10 km/h. El domingo, 30 de agosto se mantiene poco nuboso, con máximas próximas a 26°C y mínimas de 18°C, viento del E a 10 km/h.

Lee tambien: Farmacias de Guardia en Ceuta – 28 de agosto de 2026

Para el lunes, 31 de agosto la AEMET señala una máxima de 26°C y una mínima de 21°C; el resto de los datos de viento no figura en la información aportada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 27°C

27°C Temperatura mínima: 19°C

19°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (20 km/h)

O (20 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 75% y mínima 35%

máxima 75% y mínima 35% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Con un UV máximo de 7 se recomienda protección solar (gorra y crema) y evitar la exposición directa en las horas centrales. Aunque no hay riesgo de lluvia, la brisa de poniente y las temperaturas diurnas justifican ropa ligera; por la noche la mínima puede bajar hasta 19°C.

Te puede interesar