La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha reclamado al Gobierno y al Ministerio de Defensa que garantice a los efectivos desplegados en Ceuta la capacidad de recurrir al uso de la fuerza en situaciones de legítima defensa. La organización profesional denuncia una situación de «desprotección» e «inseguridad jurídica» tras el incremento de la presión migratoria iniciado a finales del pasado mes de julio.

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A través de un comunicado emitido este jueves, la entidad subraya la necesidad de dotar de un marco legal claro y garantías operativas a los militares que participan en las labores de vigilancia, presencia y apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la zona border.

Reivindicaciones clave de la asociación

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Cobertura legal y legítima defensa: Reclaman que los efectivos puedan responder de forma proporcionada ante agresiones o riesgos inminentes para su integridad física o la de terceros, amparándose en el artículo 20.4 del Código Penal y bajo criterios de necesidad e idoneidad.

Reclaman que los efectivos puedan responder de forma proporcionada ante agresiones o riesgos inminentes para su integridad física o la de terceros, amparándose en el artículo 20.4 del Código Penal y bajo criterios de necesidad e idoneidad. Medios y equipamiento adaptado: Solicitan la entrega urgente de material de protección individual, medios materiales adecuados y formación específica para intervenir en escenarios de alta exigencia operativa.

Solicitan la entrega urgente de material de protección individual, medios materiales adecuados y formación específica para intervenir en escenarios de alta exigencia operativa. Claridad en el marco operativo: Exigen definir de forma precisa la normativa aplicable cuando las Fuerzas Armadas actúan en apoyo a la seguridad ciudadana para evitar la ambigüedad normativa actual.

La asociación ha enfatizado que la profesionalidad de las tropas no puede operar como un factor de vulnerabilidad frente a misiones complejas, e insta a la ministra de Defensa a ofrecer una respuesta rápida que garantice la seguridad de los efectivos desplegados en la zona.