El Ministerio para la Transición Ecológica publica este viernes 28 de agosto de 2026 los precios medios en Ceuta tras analizar 10 estaciones: Gasolina 95 a 1.563 €/L (rango 1.549–1.568 €/L1.595 €/L y Diésel A a 1.694 €/L (rango 1.679–1.699 €/L).
Si vas a repostar hoy, estas son las estaciones más baratas y las más caras en la ciudad.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
El precio mínimo para la Gasolina 95 es 1.549 €/L, registrado en dos puntos de ON365. A continuación aparecen ofertas cercanas de CEPSA y SHELL.
- 1.549 €/L: ON365, Muelle Alfau, s/n, Ceuta.
- 1.549 €/L: ON365, Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta.
- 1.564 €/L: CEPSA, Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta.
- 1.564 €/L: CEPSA, Avenida González Tablas, s/n, Ceuta.
- 1.567 €/L: SHELL, Muelle Dato, 8, Ceuta.
Gasolina 98
El mínimo diario para la Gasolina 98 es 1.589 €/L en estaciones ON365; varias estaciones marcan el siguiente escalón en 1.597 €/L.
- 1.589 €/L: ON365, Muelle Alfau, s/n, Ceuta.
- 1.589 €/L: ON365, Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta.
- 1.597 €/L: SHELL, Muelle Dato, 8, Ceuta.
- 1.597 €/L: SHELL, Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta.
- 1.597 €/L: DISA Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta.
Diésel
Para Diésel A el precio mínimo es 1.679 €/L en dos estaciones ON365; las alternativas suben hasta 1.694 o 1.698 €/L.
- 1.679 €/L: ON365, Muelle Alfau, s/n, Ceuta.
- 1.679 €/L: ON365, Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta.
- 1.694 €/L: CEPSA, Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta.
- 1.694 €/L: CEPSA, Avenida González Tablas, s/n, Ceuta.
- 1.698 €/L: SHELL, Muelle Dato, 8, Ceuta.
Las más caras
En el extremo superior, la Gasolina 95 llega hoy a 1.568 €/L. Estas son las estaciones con los precios más altos registrados:
- 1.568 €/L: MOEVE, Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta.
- 1.567 €/L: DISA Puerto, Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta.
- 1.567 €/L: SHELL, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta.
La diferencia entre el mínimo y el máximo en Gasolina 95 hoy es de 19 céntimos por litro; en un depósito de 50 litros ese margen representa cerca de 9,50 €.
Consejos
- Compara por litro, no por “aprox.” Un depósito completo amplifica pequeñas diferencias de precio.
- Comprueba la variante: 95 y 98 pueden tener precios distintos en la misma estación.
- Valora distancia y tiempo: a veces la diferencia de precio no compensa el desvío.
- Consulta la fuente oficial: precios sujetos a cambios; revisa la actualización del Ministerio para la Transición Ecológica.
Origen de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.