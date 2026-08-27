



La Policía Nacional está reforzando el dispositivo de triaje de las personas migrantes que se encuentran en Ceuta. Actualmente, ya lleva a cabo labores de identificación y reseñas de estos migrantes en la Jefatura Superior y en el puesto fronterizo.

Como parte de esta iniciativa, se han habilitado ocho nuevas líneas de trabajo dentro del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) provisional, el cual está situado en unas naves del Polígono Industrial de El Tarajal.

Este refuerzo en el dispositivo busca mejorar la atención y el proceso de identificación de los migrantes que permanecen en la ciudad autónoma, en un contexto de creciente preocupación por la gestión de la crisis migratoria.