31 de agosto de 2026. AEMET sitúa a A Coruña con 90% de probabilidad de lluvia y a Bilbao en 55%; Madrid y Sevilla registran 0%.

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Los datos proceden de los informes públicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para las capitales consultadas.

Norte peninsular

Bilbao: máxima 25°C, mínima 15°C, muy nuboso con lluvia escasa, viento del NO a 10 km/h y 55% de probabilidad de lluvia (AEMET). A Coruña: máxima 23°C, mínima 17°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del NO a 15 km/h y 90% de probabilidad de lluvia.

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Centro peninsular

Madrid: 33°C / 18°C, cielo despejado, viento del S a 5 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Zaragoza: 34°C / 19°C, despejado, viento del NO a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

Ceuta: máxima 26°C, mínima 20°C, poco nuboso, viento del E a 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. Sevilla: máxima 37°C, mínima 21°C, despejado, viento del C a 0 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Mediterráneo

Barcelona: 31°C / 24°C, intervalos nubosos, viento del S a 15 km/h y 45% de probabilidad de lluvia. València: 29°C / 21°C, despejado, viento del NE a 20 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Islas Baleares

Palma: 33°C / 21°C, despejado, viento del S a 20 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Predominio de cielos despejados en las islas, con viento moderado que puede aumentar la sensación térmica durante las horas centrales.

Islas Canarias

Las Palmas de Gran Canaria: máxima 27°C, mínima 23°C, nuboso, viento del N a 30 km/h y 0% de probabilidad de lluvia. La combinación de nubosidad y viento del norte puede dejar una sensación más fresca que en la península.

Recomendaciones

En el norte (especialmente A Coruña y Bilbao ) lleva paraguas o impermeable: la probabilidad de lluvia hoy oscila entre el 55% y el 90% .

(especialmente y ) lleva paraguas o impermeable: la probabilidad de lluvia hoy oscila entre el y el . En centro y sur (Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla) predomina el tiempo seco: protégete del calor en las horas centrales y mantente hidratado.

(Madrid, Zaragoza, Ceuta y Sevilla) predomina el tiempo seco: protégete del calor en las horas centrales y mantente hidratado. En Barcelona conviene prever cambios por los intervalos nubosos; en València el día tiende a permanecer despejado.

Para seguimiento en tiempo real y avisos actualizados consulte la información de AEMET.

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