El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta publica la lista de farmacias de guardia para el lunes 31 de agosto de 2026, ordenada por zonas.

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La disponibilidad de medicamentos puede variar según el turno.

Zona Centro

ZURITA C.B. (Centro) – C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES) – Teléfono: 956 51 23 41

Campo Exterior / Turno noche

PUYA C.B. (Campo Exterior / Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20

Si vas a acudir fuera del horario habitual, antes de salir llama al teléfono de la farmacia para confirmar que atienden en ese momento y si disponen del medicamento concreto que necesitas. Lleva la receta médica si procede, tu DNI y la tarjeta sanitaria; así se agiliza la dispensación. Ten en cuenta que en guardias nocturnas la espera puede ser mayor y que algunas dispensaciones requieren verificación adicional por parte del farmacéutico.

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