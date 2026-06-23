Martes, 23 de junio de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ofrece para este día un panorama dominado por el calor diurno y por cielos mayormente despejados o con poca nubosidad en buena parte del país. Aun así, las condiciones se afinan según la zona: en el norte predominan las temperaturas altas pero estables, en el centro peninsular el ambiente se intensifica, y hacia el Archipiélago las nubes y la posibilidad de lluvia cobran más protagonismo, especialmente en Canarias. En Ceuta, las nubes altas moderan el cielo, mientras que en el resto del litoral mediterráneo las temperaturas se mantienen más suaves.

Con estos datos —extraídos de los XML municipales públicos— repasamos, capital por capital, cómo se espera el tiempo para hoy: máximas y mínimas, estado del cielo, dirección e intensidad del viento y probabilidad de precipitación.

Norte peninsular

En el norte, el día arranca con temperaturas templadas y se mueve hacia valores elevados. Bilbao presenta una previsión de 43°C como máxima y 21°C como mínima. El cielo estará despejado, con viento del E a 5 km/h y una probabilidad de lluvia del 0%.

En conjunto, el flujo predominante y la ausencia de precipitación apuntan a una jornada de tiempo estable, sin señales de cambio relevante en las capitales del área norte según la información disponible para hoy.

Centro peninsular

El centro peninsular es la zona donde el calor se hace más evidente. En Madrid se esperan 40°C de máxima y 25°C de mínima, con cielo poco nuboso. El viento soplará del SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%.

En Zaragoza, la jornada se presenta aún más cálida: 42°C de máxima y 24°C de mínima, con despejado y viento del SE a 15 km/h. También aquí la probabilidad de lluvia figura en el 0%, por lo que la jornada se mantendrá seca.

Sur peninsular

Al sur, las temperaturas se sostienen con cielos que dejan paso a una nubosidad alta. En Ceuta, la previsión marca 26°C de máxima y 21°C de mínima, con nubes altas y viento del SE a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que no se esperan precipitaciones.

En Sevilla, el ambiente será más caluroso con 36°C de máxima y 23°C de mínima. El cielo estará igualmente dominado por nubes altas, con viento del SO a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Mediterráneo

En la franja mediterránea, se impone el tiempo despejado y una brisa moderada, con temperaturas contenidas frente al interior. En Barcelona, la AEMET refleja 32°C de máxima y 23°C de mínima, con despejado y viento del SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%.

Hacia València (otras áreas mediterráneas), la jornada se prevé también estable: 33°C como máxima y 22°C como mínima, con despejado y viento SE a 15 km/h. De nuevo, sin lluvias según la probabilidad indicada: 0%.

Islas Baleares

Las islas Baleares registran máximas más moderadas y, al menos para las capitales contempladas, sin señales de precipitación. En Palma se esperan 35°C de máxima y 23°C de mínima, con despejado. El viento será del S a 20 km/h y la probabilidad de lluvia del 0%.

Con estas condiciones, la jornada se plantea como una de esas típicas de finales de junio en las que el sol domina y el viento ayuda a mantener una sensación térmica relativamente soportable frente al interior peninsular.

Islas Canarias

Canarias es la zona donde aparece con más claridad la posibilidad de lluvia en el escenario de hoy. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan 25°C de máxima y 21°C de mínima, con nuboso con lluvia escasa. El viento soplará del NE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 90%, un dato que sugiere episodios de precipitación localizada o intermitente.

En otras islas y áreas, la referencia disponible indica diferencias: para Coruña, A (otras áreas del noroeste) se citan 26°C de máxima y 18°C de mínima, con intervalos nubosos, viento del NO a 10 km/h y probabilidad de lluvia del 10%. Aunque no corresponde a Canarias, sirve para mostrar que la nubosidad y la lluvia potencial no desaparecen del todo en el mapa.

Recomendaciones

En el centro y norte peninsular, con máximas en torno a los 40–43°C (Madrid y Bilbao, entre otros), conviene planificar actividades evitando las horas de mayor incidencia y asegurar la hidratación.

(Madrid y Bilbao, entre otros), conviene planificar actividades evitando las horas de mayor incidencia y asegurar la hidratación. En Las Palmas de Gran Canaria , con 90% de probabilidad y lluvia escasa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable ligero y revisar el itinerario si se realizan desplazamientos.

, con y lluvia escasa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable ligero y revisar el itinerario si se realizan desplazamientos. Para el resto del país, el cielo mayoritariamente despejado y la baja probabilidad de precipitación (habitualmente 0%) invitan a disfrutar del día, con precaución especial en zonas de calor intenso.

En resumen, el tiempo del martes 23 de junio de 2026, según AEMET, combina estabilidad atmosférica y temperaturas elevadas en buena parte de la península, con cielos despejados o con nubosidad alta, y con un foco más húmedo en Canarias. La clave del día estará en ajustar planes según la intensidad del calor interior y las condiciones locales en el archipiélago.