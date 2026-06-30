Martes, 30 de junio de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a un día de temperaturas veraniegas, especialmente en el sur y el interior, mientras que en el norte y en el litoral mediterráneo aumentan los cielos nubosos y la probabilidad de lluvia en distintos puntos. Según los datos municipales disponibles, el patrón combina estabilidad en grandes áreas peninsulares con franjas más húmedas y nubes en el Cantábrico y el entorno del Mediterráneo.

Norte peninsular

En el norte peninsular, el aire más fresco y la presencia de nubosidad dominan. Bilbao registrará 25°C de máxima y 16°C de mínima, con cielo cubierto, lluvia escasa y una probabilidad de lluvia del 100%. El viento soplará del N a 10 km/h.

Por su parte, en Coruña, A (otras), se esperan 23°C y 18°C, con cielo cubierto y viento del N a 15 km/h. La probabilidad de lluvia se sitúa en el 30%, manteniendo el ambiente más bien nuboso.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene una dinámica más estable y con predominio de cielos despejados. En Madrid se esperan 37°C de máxima y 22°C de mínima, con despejado, viento del SO a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 0%.

Asimismo, en Zaragoza la jornada será igualmente seca: 36°C de máxima y 19°C de mínima, despejado, viento del O a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%. En conjunto, el interior se perfila como el escenario de las temperaturas más altas del día.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el calor se intensifica. Ceuta tendrá 27°C de máxima y 21°C de mínima, con poco nuboso y brisa del E a 10 km/h. La probabilidad de lluvia figura en 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

En Sevilla la jornada promete máximas muy elevadas: 39°C de máxima y 23°C de mínima, con despejado y viento C (0 km/h). La probabilidad de lluvia del 0% confirma la ausencia de precipitaciones en la capital hispalense según AEMET.

Mediterráneo

El litoral mediterráneo concentra cielos con más nubes y posibilidades de lluvia. Barcelona anotará 33°C de máxima y 25°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento del S a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 65%, por lo que conviene contar con paraguas si se realizan planes al aire libre.

En València (otras), se prevé 33°C de máxima y 23°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 10 km/h. En este caso, la probabilidad de lluvia indicada por AEMET es del 0%, con un día más benigno en comparación con Barcelona.

Islas Baleares

En las Islas Baleares, el tiempo se presenta con más variabilidad nubosa y cierta inestabilidad. En Palma se esperan 34°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos, viento del S a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 50%. Es, por tanto, un escenario donde pueden alternar claros con nubes de mayor desarrollo.

Para la jornada, el mensaje meteorológico principal es la necesidad de flexibilidad: si bien no se descartan chubascos, el viento moderado y las variaciones de nubosidad sugieren un día cambiante más que un episodio continuo.

Islas Canarias

En Canarias, el patrón combina nubosidad variable con episodios de lluvia débil en algunos puntos. En Las Palmas de Gran Canaria (otras), se prevén 27°C de máxima y 22°C de mínima. La situación será de intervalos nubosos con lluvia escasa, con viento del N a 30 km/h y una probabilidad de lluvia del 60%.

De acuerdo con estos registros municipales, el viento puede notarse en la costa, y conviene prever momentos de mayor nubosidad, especialmente por el porcentaje de lluvia indicado para la capital insular.

Recomendaciones

Interior y sur : con máximas de hasta 39°C en Sevilla , es recomendable moderar la exposición al sol y ajustar horarios si se realizan actividades intensas.

: con máximas de hasta , es recomendable moderar la exposición al sol y ajustar horarios si se realizan actividades intensas. Costa mediterránea y norte : en Barcelona (probabilidad de lluvia 65% ) y sobre todo en Bilbao (probabilidad 100% ), lleve protección frente a la lluvia si va a estar en la calle.

: en (probabilidad de lluvia ) y sobre todo en (probabilidad ), lleve protección frente a la lluvia si va a estar en la calle. Baleares y Canarias: al haber 50% de lluvia en Palma y 60% en Las Palmas, una prenda ligera impermeable puede ser una buena opción.

En resumen, este martes 30 de junio de 2026 destaca por el calor en el interior y el sur, cielos más despejados en buena parte de la meseta y más nubosidad con posibilidades de lluvia en el Cantábrico y el área mediterránea. Como siempre, conviene consultar las actualizaciones de AEMET para ajustar planes a la evolución de las nubes y la precipitación.