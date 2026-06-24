Miércoles 24 de junio de 2026. La jornada se presenta con tiempo generalmente estable en buena parte de España, aunque el mapa meteorológico muestra contrastes entre zonas: desde cielos despejados y poco nubosos hasta intervalos nubosos puntualmente con lluvia escasa en el noroeste. Las previsiones proceden de datos municipales públicos de AEMET por capital, con máximas y mínimas y condiciones observadas/estimadas para cada área.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente combina calor relativo y estabilidad atmosférica. En Bilbao se esperan 42°C de máxima y 23°C de mínima, con cielos despejados y viento del SE a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada debería transcurrir sin interrupciones por precipitaciones.

Por su parte, en Coruña, A (otras) el tiempo cambia: máximas de 29°C y mínimas de 19°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa y viento del NO a 15 km/h. La probabilidad de lluvia sube al 65%, de modo que conviene prever algún chubasco débil o pausado, especialmente a lo largo del día.

Centro peninsular

En el centro peninsular, el patrón dominante es el cielo poco nuboso y un calor que puede ser intenso en las horas centrales. En Madrid se indican 38°C de máxima y 26°C de mínima, con poco nuboso y viento SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, así que no se esperan precipitaciones.

También en Zaragoza el tiempo mantiene la tónica de estabilidad: 41°C de máxima y 25°C de mínima, poco nuboso y viento SE a 10 km/h, con 0% de probabilidad de lluvia.

Sur peninsular

En el sur, las temperaturas se mueven en rangos altos para la época, con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos. En Ceuta se prevén 28°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado y viento NE a 5 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%.

En Sevilla, la jornada puede resultar más calurosa: 35°C de máxima y 20°C de mínima, poco nuboso y viento del S a 15 km/h. De nuevo, no se esperan lluvias (probabilidad 0%) según AEMET.

Mediterráneo

La vertiente mediterránea ofrece un día de calor moderado y buena visibilidad. En Barcelona se estima 32°C de máxima y 24°C de mínima, con poco nuboso y viento SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%.

En València (otras) las cifras son similares: 32°C de máxima y 22°C de mínima, poco nuboso y viento del E a 15 km/h. También se mantiene la estabilidad, con probabilidad de lluvia del 0%.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el día se define por cielos despejados y viento moderado. En Palma se esperan 35°C de máxima y 23°C de mínima, con tiempo despejado y viento SO a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se prevén precipitaciones.

La combinación de altas temperaturas diurnas y brisa marina puede ayudar a suavizar sensaciones, pero igualmente conviene mantener precauciones habituales ante el calor.

Islas Canarias

En Canarias, el tiempo se reparte entre nubosidad en algunas zonas y estabilidad con viento perceptible. En Las Palmas de Gran Canaria (otras) la jornada arranca con 21°C de mínima y alcanza 24°C de máxima, con nuboso y viento N a 25 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la nubosidad no se traduce en precipitaciones.

Para el resto del archipiélago, el comportamiento atmosférico puede variar según la isla, pero con los datos disponibles por capital facilitados en esta consulta, el mensaje principal para la zona es de ausencia de lluvias y vientos relativamente marcados en el entorno de la capital.

Recomendaciones

Planifica la actividad evitando las horas de mayor calor (especialmente en centro y sur), manteniéndote hidratado.

evitando las horas de mayor calor (especialmente en centro y sur), manteniéndote hidratado. En Coruña, A , donde la probabilidad de lluvia alcanza el 65% , lleva un paraguas o impermeable ligero.

, donde la alcanza el , lleva un o impermeable ligero. Si vas a moverte por zonas con viento (por ejemplo, Palma o Las Palmas), considera ropa que no limite la movilidad.

En conjunto, el miércoles 24 de junio de 2026 se perfila como un día de alta estabilidad en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados y 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de capitales consultadas. La excepción destacada es el noroeste, donde AEMET apunta a lluvia escasa en Coruña, A. Para la toma de decisiones a corto plazo, conviene contrastar la información más actualizada en los canales oficiales de AEMET.