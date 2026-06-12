Viernes, 12 de junio de 2026. Según la información de AEMET (datos municipales extraídos de los XML públicos), el tiempo en España se configura con predominio de cielos poco nubosos en gran parte del país, aunque con nubes altas en algunos puntos y intervalos nubosos en áreas concretas. La probabilidad de lluvia se mantiene, en general, baja, con algunos focos donde puede alcanzar el 10%.

A nivel térmico, la jornada viene marcada por valores cálidos y máximas que, especialmente en el sur, rozan o superan registros propios de mediados de junio. En paralelo, las mínimas se sitúan en rangos moderados, con noches templadas en la mayoría de capitales.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente se presenta bastante estable. Bilbao registra 26°C de máxima y 10°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de acuerdo con los datos municipales consultados.

Más hacia el noroeste, en Coruña, A, la jornada se describe con máx 30°C y mín 16°C. Predominan nubes altas y el viento del E a 10 km/h, manteniéndose la lluvia en 0%.

Centro peninsular

El centro peninsular arranca con temperaturas agradables de madrugada y máximas que suben durante el día. En Madrid, la previsión indica 33°C de máxima y 19°C de mínima, con poco nuboso y viento del E a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%.

En Zaragoza el calor es algo más intenso: 34°C de máxima y 14°C de mínima, también con poco nuboso y viento del C a 0 km/h (calma). El escenario no apunta a precipitaciones: 0%.

Sur peninsular

El sur concentra las máximas más altas del día. Sevilla alcanza 38°C como máxima y 20°C como mínima, con poco nuboso y viento del E a 25 km/h. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, según AEMET.

En contraste, el litoral y el entorno de Ceuta ofrecen más incertidumbre en el cielo. Allí se esperan 23°C de máxima y 20°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del E a 30 km/h. La probabilidad de lluvia es del 10% para la jornada.

Mediterráneo

La zona mediterránea mantiene un patrón de cielo despejado o con poca nubosidad. En Barcelona, la jornada se estima con 28°C de máxima y 18°C de mínima, poco nuboso y viento del SE a 10 km/h. La lluvia no aparece en la previsión: 0%.

En València los valores también son elevados: 27°C de máxima y 18°C de mínima, con poco nuboso y viento del SE a 15 km/h. De nuevo, la probabilidad de lluvia es 0%.

Islas Baleares

En las islas, el día se presenta más templado que en el interior peninsular. Para Palma, AEMET indica 30°C de máxima y 16°C de mínima, con poco nuboso y viento del S a 5 km/h. La probabilidad de lluvia queda en 0%.

Con estas condiciones, la sensación dominante será la de una jornada estable, con cielos sin gran variación a lo largo del día.

Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad se vuelve más variable en algunos puntos. En Las Palmas de Gran Canaria, se anuncian 23°C de máxima y 19°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del N a 20 km/h. La probabilidad de lluvia es del 10%.

Esta distribución, con máximas relativamente moderadas y algo más de presencia de nubes, marca una diferencia frente a otras zonas del país donde el cielo se mantiene más despejado.

Recomendaciones

Si te mueves por el sur peninsular , ten en cuenta las altas temperaturas (por ejemplo, hasta 38°C en Sevilla ).

, ten en cuenta las (por ejemplo, ). En zonas con intervalos nubosos y algo de viento (como Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria ), lleva precaución ante cambios puntuales de cielo; la lluvia es poco probable (10%).

y algo de viento (como y ), lleva precaución ante cambios puntuales de cielo; la lluvia es poco probable (10%). Para el resto del país, con probabilidad de lluvia 0% en la mayoría de capitales, el día se presta a actividades al aire libre, especialmente en las franjas de menor calor.

En conjunto, el pronóstico para este viernes 12 de junio de 2026 dibuja una jornada mayoritariamente seca, con cielos poco nubosos o de nubes altas en varios puntos y temperaturas cálidas, particularmente en el centro y el sur. La referencia meteorológica proviene de los datos de AEMET obtenidos de los XML municipales públicos.