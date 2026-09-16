Los jugadores del Real Madrid y del Elche saltaron al campo del Martínez Valero sin el mensaje de apoyo a Ceuta. Vota y mira qué opinan los demás lectores.

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