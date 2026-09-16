Una revisión de 121 fuentes documenta la relación del expresidente con Marruecos desde que dejó La Moncloa, incluido el papel de intermediario ante Mohamed VI que Moratinos reconoció en 2018. La causa judicial que le afecta no ha individualizado ningún pago ni viaje marroquí.

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Redacción · Ceuta · 16 de septiembre de 2026

Viajes a Marruecos de los cuatro últimos presidentes del Gobierno, 2000-2026, con su etapa al frente del Ejecutivo bajo cada nombre. Gráfico: El Periódico de Ceuta

Cinco días después de abandonar La Moncloa, el 26 de diciembre de 2011, José Luis Rodríguez Zapatero tomó un vuelo regular de Iberia a Tánger y se instaló con su familia en Le Mirage, el hotel de Cabo Espartel donde veranea Felipe González desde 1996, a un paso del palacio real. Fue su primer viaje privado a Marruecos. Desde entonces ha vuelto al menos quince veces. Ningún otro expresidente español —Aznar y Rajoy no han pisado el país desde que dejaron el cargo— mantiene una relación comparable con el reino vecino.

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La cifra sale de una revisión documental de los viajes a Marruecos de los cuatro últimos presidentes del Gobierno entre 2000 y 2026, contrastada con fuentes oficiales españolas y marroquíes, hemerotecas y documentos institucionales. El recuento es elocuente por sí solo: Aznar, dos viajes, ambos como presidente; Rajoy, tres, todos como presidente; Pedro Sánchez, ocho, siete de ellos desde que gobierna; Zapatero, veinte, quince de ellos como expresidente, más una visita a Dajla, en el Sáhara Occidental, que las fuentes diplomáticas españolas de la época calificaron de contraria al derecho internacional.

Foros, festivales y una Fiesta del Trono

El itinerario pospresidencial de Zapatero es una geografía completa del país. Asilah en 2012 y el foro MEDays de Tánger ese mismo año; el Foro Mundial de Derechos Humanos de Marrakech en 2014, boicoteado por la principal asociación de derechos humanos marroquí; el Crans Montana Forum de Dajla en marzo de 2015, al que acudió tras informar por carta al ministro García-Margallo, que le recordó públicamente que la Unión Africana había pedido cancelarlo; el festival de Tan-Tan y una conferencia en Casablanca dos meses después; un foro parlamentario en Rabat en febrero de 2016 que no figuraba en ninguna cronología anterior; Nador, donde recibió un premio en 2018; congresos en Tánger, Tetuán, Fez y Essaouira; dos conferencias en Rabat en diciembre de 2024. Y dos Fiestas del Trono como invitado del rey: la de 2016 en Tetuán, en la que Mohamed VI le impuso el Wissam Al Alaoui de clase excepcional, y la de 2018 en Tánger.

En todas ellas, Zapatero ha elogiado la modernización del reino y, desde el giro de 2022, ha defendido en suelo marroquí la posición del Gobierno español sobre el Sáhara. «La posición del Gobierno Sánchez merece respeto», dijo en Tetuán en septiembre de 2022. En Essaouira, en 2024, propuso hacer del Mundial 2030 «la copa del mundo de la paz».

«Se nos dijo que solicitáramos mejores resultados»

El episodio más relevante para entender su papel ocurrió el 30 de julio de 2018, seis semanas después de que Sánchez llegara a la Presidencia. Zapatero y su exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos asistieron como invitados de honor a la Fiesta del Trono en Tánger y fueron recibidos después por Mohamed VI, durante 45 minutos y en español, en el palacio Marchane. Moratinos explicó al día siguiente a El Confidencial, por teléfono y con su nombre, lo que había ocurrido antes: «Antes de viajar, ambos contactaron con La Moncloa por si el Gobierno quería aprovechar la ocasión para trasladar algún mensaje. Se nos dijo que solicitáramos a nuestros interlocutores que trataran de obtener mejores resultados» en la lucha contra la inmigración irregular, «porque la presión interna en España es enorme». Trasladaron además al rey «la confianza que podían depositar en los dirigentes socialistas que ejercen el poder» y le pidieron que desbloqueara la agenda del viaje pendiente de Sánchez a Rabat y de la visita de Estado de los Reyes. El monarca prometió «hacer mayores esfuerzos».

No hubo mandato formal, y ningún documento oficial recoge el encargo. Pero el testimonio de Moratinos acredita que, en el arranque del Gobierno de Sánchez, el primer contacto con el rey de Marruecos se hizo a través de dos exdirigentes socialistas sin cargo público. Sánchez viajaría a Rabat en visita oficial cuatro meses después.

La causa judicial y la palabra «Marruecos»

Desde el 19 de mayo de 2026 Zapatero está investigado por la Audiencia Nacional por tráfico de influencias y blanqueo en el caso Plus Ultra, relativo al rescate público de la aerolínea en 2021. En la documentación de la UDEF figuran 36 facturas emitidas entre 2020 y 2025 a la consultora Análisis Relevante, por 490.780 euros, cuyos conceptos incluyen informes escritos, asesorías y desplazamientos «a Marruecos, China y Colombia» para captación de clientes. El desglose completo de sus ingresos publicado por EL PAÍS, 174 transferencias por 2,6 millones, no menciona Marruecos. A fecha de hoy, ninguna fuente pública ha individualizado un viaje, un cliente o un pago marroquí en esa causa. Zapatero ha negado cualquier irregularidad y sostiene que sus ingresos proceden de conferencias y asesorías.

Lo que dice el contraste

El expediente es igual de nítido en negativo. Sánchez no tiene rastro marroquí anterior a 2011, cuando participó, ya sin escaño, en una misión de observación electoral de una fundación estadounidense; sus ocho viajes están todos en la agenda pública, y en las listas de los actos de la Internacional Socialista celebrados en Marruecos no aparece. Las visitas de Aznar y Rajoy fueron las que exige el cargo. La única anomalía documentada en cuarenta años de relación bilateral es la de un expresidente que hizo de Marruecos un destino habitual, un escenario de sus intervenciones públicas y, al menos en una ocasión reconocida, un lugar donde llevar recados de La Moncloa al palacio real.

Fuentes: La Moncloa (notas, agendas y transcripciones 2000-2026); Ministerio de Asuntos Exteriores, Ficha País Marruecos (nov. 2025); Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones 17/05/2000; CGPJ, nota de 19/05/2026; EL PAÍS (8 y 10/05/2000, 14-20/12/2001, 30/12/2011, 22/11/2022, 25/05/2026); Europa Press (26/05/2015, 31/07/2018); El Confidencial (30/07/2016, 31/07/2018); La Vanguardia/EFE (30/07/2018); Le Matin/MAP (2003, 2012, 2016, 2018); Le360; Médias24; Hespress; CNDH; CCME; UNAOC; Telemadrid (22/05/2026).