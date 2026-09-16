El IBEX 35 cerró el miércoles, 16 de septiembre de 2026 en 19.635,80 puntos, con una subida de 79,90 puntos (+0,41%). Abrió en 19.657,10, registró un máximo intradía de 19.708,20 y un mínimo de 19.557,70; el cierre previo fue 19.555,90.

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En Ceuta, ciudad autónoma, este cierre sirve como referencia para la percepción del riesgo en carteras y para decisiones de ahorro y financiación a nivel local.

Cómo cerró el IBEX 35

Según datos de Yahoo Finance, el avance del 16 de septiembre consolidó un cierre por encima de la sesión previa y refleja actividad intradía contenida.

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El rango intradía quedó acotado entre el mínimo de 19.557,70 y el máximo de 19.708,20, con apertura en 19.657,10.

Evolución de la semana

En las cinco sesiones más recientes el IBEX 35 mostró alternancia entre repuntes y correcciones, sin tendencia claramente definida.

2026-09-10 : cierre en 19.659,80 (apertura 19.748,80 , máx 19.833,10 , mín 19.614,50 ).

: cierre en (apertura , máx , mín ). 2026-09-11 : cierre en 19.838,50 (apertura 19.771,40 , máx 19.884,40 , mín 19.736,10 ).

: cierre en (apertura , máx , mín ). 2026-09-14 : cierre en 19.565,50 (apertura 19.763,40 , máx 19.810,90 , mín 19.511,50 ).

: cierre en (apertura , máx , mín ). 2026-09-15 : cierre en 19.555,90 (apertura 19.509,80 , máx 19.665,00 , mín 19.392,60 ).

: cierre en (apertura , máx , mín ). 2026-09-16: cierre en 19.635,80 (apertura 19.657,10, máx 19.708,20, mín 19.557,70).

Para familias y empresas en Ceuta, movimientos contenidos como los observados facilitan la planificación a corto plazo y reducen la presión sobre decisiones de ajuste de carteras.

Euríbor y mercados

El Euríbor sigue siendo la referencia para el coste de las hipotecas y, en términos generales, la trayectoria de los tipos condiciona financiación y gasto. Cualquier cambio en las expectativas sobre tipos puede repercutir en cuotas futuras de préstamos.

Los movimientos del IBEX 35 normalmente reflejan factores macroeconómicos y de política monetaria; inversores y prestatarios vigilan esas señales para calibrar riesgos y plazos.

Fuente: Yahoo Finance (datos del IBEX 35, miércoles 16 de septiembre de 2026).

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