@redondo_pacheco, portavoz de Vox Ceuta, ha manifestado que «no basta con afirmar que una medida excepcional no resulta procedente» y exige que el Gobierno proporcione explicaciones al respecto.

La petición subraya la necesidad de transparencia y claridad en las acciones gubernamentales según Vox Ceuta.

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