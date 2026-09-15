El IBEX 35 cerró el martes, 15 de septiembre de 2026, en 19.555,90 puntos, una caída de 9,60 puntos (-0,05%), según Yahoo Finance.

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Abrió en 19.509,80, registró un máximo intradía de 19.665,00 y un mínimo de 19.392,60.

Para los inversores ceutíes, una variación contenida como esta puede condicionar decisiones de ahorro y financiación, especialmente en hipotecas ligadas al Euríbor, que sigue siendo referencia en coste del dinero.

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Cómo cerró el IBEX 35

El cierre quedó por debajo del registrado en la sesión previa, que fue de 19.565,50 puntos, según Yahoo Finance. La diferencia fue de -9,60 puntos (-0,05%).

Apertura : 19.509,80

: 19.509,80 Máximo intradía : 19.665,00

: 19.665,00 Mínimo intradía : 19.392,60

: 19.392,60 Cierre : 19.555,90

: 19.555,90 Variación: -9,60 puntos (-0,05%)

Fuente: Yahoo Finance (martes, 15 de septiembre de 2026).

Evolución de la semana

En las cinco sesiones precedentes, el IBEX presentó alternancia de subidas y correcciones, con un máximo relativo el 11 de septiembre y retrocesos en jornadas posteriores.

2026-09-09 : cierre 19.695,30 (apertura 19.794,60; máx 19.838,30; mín 19.498,10)

: cierre 19.695,30 (apertura 19.794,60; máx 19.838,30; mín 19.498,10) 2026-09-10 : cierre 19.659,80 (apertura 19.748,80; máx 19.833,10; mín 19.614,50)

: cierre 19.659,80 (apertura 19.748,80; máx 19.833,10; mín 19.614,50) 2026-09-11 : cierre 19.838,50 (apertura 19.771,40; máx 19.884,40; mín 19.736,10)

: cierre 19.838,50 (apertura 19.771,40; máx 19.884,40; mín 19.736,10) 2026-09-14 : cierre 19.565,50 (apertura 19.763,40; máx 19.810,90; mín 19.511,50)

: cierre 19.565,50 (apertura 19.763,40; máx 19.810,90; mín 19.511,50) 2026-09-15: cierre 19.555,90 (apertura 19.509,80; máx 19.665,00; mín 19.392,60)

La alternancia de sesiones implica prudencia entre los ahorradores y pequeños inversores en Ceuta, que podrían posponer nuevas posiciones hasta que el índice muestre una trayectoria más definida.

Euríbor y mercados

El Euríbor continúa marcando el coste de las hipotecas y la orientación de la financiación para familias y empresas. Las expectativas sobre los tipos del Banco Central Europeo y las decisiones de política monetaria condicionan esas referencias.

Cuando el coste del dinero exige ajustes, se resiente la demanda de crédito y aumentan las consideraciones sobre refinanciación y productos de ahorro. Ese efecto, indirecto, llega a Ceuta a través de las entidades financieras y de las decisiones de hogares y empresas sobre endeudamiento y riesgo.

Fuente: Yahoo Finance (datos de IBEX 35). Contexto sobre el Euríbor: expectativas sobre tipos en la zona euro (sin valoración cuantitativa en esta información).

El mercado cerró a la baja en la sesión del martes; la evolución en los próximos días dependerá de la capacidad del índice para recuperar niveles y de la reacción de las plazas europeas y de los tipos de interés.

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