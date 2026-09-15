El reciente Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado una significativa inversión de 9,6 millones de euros para la modernización del helipuerto de Ceuta. Esta decisión se enmarca dentro del nuevo DORA 2027-2031, que busca reforzar y actualizar infraestructuras vitales en diversas localidades del país.

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La renovación del helipuerto ceutí no solo contempla mejoras en sus instalaciones, sino también un enfoque especial en el aumento de la seguridad, un aspecto crucial dado el papel estratégico que desempeña esta infraestructura en la conexión de Ceuta con el resto del territorio nacional.

La aprobación de estos fondos refleja el compromiso del Gobierno con el desarrollo regional y la modernización de infraestructuras que soportan la conectividad y el transporte en la ciudad autónoma.

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El helipuerto de Ceuta es un punto neurálgico que facilita la movilidad de ciudadanos y visitantes, así como el traslado de mercancías. La inversión prevista busca mantenerse en línea con las necesidades actuales de tráfico aéreo y seguridad.

Con esta inversión, se espera no solo mejorar la infraestructura existente, sino también potenciar la seguridad operacional del helipuerto, un factor fundamental para los usuarios y operadores de vuelos en esta área.

La modernización del helipuerto se presenta como un paso importante hacia la actualización de las infraestructuras de transporte en Ceuta, contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de la región.