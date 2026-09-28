La Selección española derrota a Corea del Norte en la tanda de penaltis tras un partido de máxima exigencia táctica y suma el Balón de Oro de Rosalía Domínguez, el Guante de Oro de Laia López y el título de máxima goleadora de Pau Comendador.

La Selección española femenina sub-20 se ha proclamado campeona del Mundo en Polonia tras superar a Corea del Norte en la tanda de penaltis, en una final de máxima exigencia táctica que reeditó el duelo ya vivido en la categoría sub-17. El equipo dirigido por David Aznar se tomó la revancha del antecedente asiático gracias a la actuación decisiva de la guardameta Laia López, quien detuvo dos lanzamientos desde los once metros para certificar el triunfo nacional. Además del título colectivo, el combinado español completó un dominio absoluto en el torneo al adjudicarse la totalidad de los reconocimientos individuales: Rosalía Domínguez fue galardonada con el Balón de Oro, Laia López recibió el Guante de Oro y Pau Comendador se erigió como la máxima goleadora del campeonato.

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🏆 Rosalía Domínguez, Balón de Oro.



🏆 Pau Comendador, Bota de Oro y Balón de Bronce.



🏆 Laia López, Guante de Oro.#U20WWC | #NuestraBase pic.twitter.com/RKwy4YIqpW — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 27, 2026

Táctica, firmeza defensiva y resolución desde los once metros

El planteamiento de la final exigió la mejor versión táctica del conjunto entrenado por David Aznar. Ante el despliegue físico y el férreo orden mostrado por el combinado norcoreano, España recurrió a la madurez, la seguridad en la circulación del balón y una firmeza defensiva inquebrantable. Las ocasiones de gol escasearon a lo largo del encuentro debido al temor de ambos equipos a cometer errores, una circunstancia que llevó la resolución de la final de manera inevitable a la prórroga y, posteriormente, a la tanda de penaltis.

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En la definición desde los once metros emergió la figura de la portera Laia López. La guardameta del Real Madrid realizó una estirada providencial para detener el lanzamiento definitivo de la tanda, secundada por el temple de Daniela Agote, quien transformó su pena máxima para sellar la victoria del equipo español. Tras la consecución del título, la propia Laia López declaró: «Estaba segura de que iba a parar más un lanzamiento y las jugadoras confiaban en mí y eso se siente. Ahora estamos ansiosas por celebrarlo».

Dominio pleno de España en el palmarés colectivo e individual

La victoria en Polonia consolida la hegemonía del fútbol español en las distintas categorías internacionales. Con este nuevo trofeo, España figura actualmente como vigente campeona del mundo masculino absoluto, vigente oro olímpico masculino, vigente campeona de Europa masculina sub-19, vigente campeona del mundo femenino absoluto, vigente campeona del mundo femenino sub-20 y vigente campeona de Europa femenina sub-19.

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Este éxito colectivo vino acompañado por el pleno de distinciones individuales otorgadas por la organización del torneo. La futbolista del FC Barcelona Rosalía Domínguez se adjudicó el Balón de Oro como mejor jugadora del Mundial. Por su parte, la guardameta del Real Madrid Laia López obtuvo el Guante de Oro a la mejor portera, mientras que su compañera de club, Pau Comendador, finalizó el torneo como la máxima goleadora del campeonato.