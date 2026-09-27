El partido con más goles de la jornada 5 del grupo 1 de Primera Federación fue Mérida 3 – 5 UD Logroñés, disputada el domingo 27 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 5

Barakaldo 3 – 3 Real Avilés (goleadores: Real Avilés: A. Santamaria 30′, B. Cayarga 33′, B. Cayarga 59′ | Barakaldo: C. Mattheus 53′, E. Mateos 77′, X. Fernandez 86′)

(goleadores: Real Avilés: A. Santamaria 30′, B. Cayarga 33′, B. Cayarga 59′ | Barakaldo: C. Mattheus 53′, E. Mateos 77′, X. Fernandez 86′) UD Ourense 0 – 0 Cacereño

Mirandés 1 – 0 Unionistas de Salamanca (Riki 40′)

(Riki 40′) Mérida 3 – 5 UD Logroñés (Mérida: M. Solar 4′, S. El Ftouhi 64′, D. Sandoval 72′ | UD Logroñés: A. Morales 17′, A. Morales 35′, I. Santana 54′, P. Brito 90+5′, M. Baselga 90+12′)

(Mérida: M. Solar 4′, S. El Ftouhi 64′, D. Sandoval 72′ | UD Logroñés: A. Morales 17′, A. Morales 35′, I. Santana 54′, P. Brito 90+5′, M. Baselga 90+12′) Pontevedra 1 – 1 Ponferradina (Pontevedra: A. Comparada Gonzalez 27′ | Ponferradina: I. Ivorra 51′ (p.p.))

Partidos destacados

Barakaldo 3 – 3 Real Avilés. A. Santamaria adelantó a los visitantes (30′) y B. Cayarga firmó un doblete (33′ y 59′). Barakaldo igualó con C. Mattheus (53′), E. Mateos (77′) y X. Fernandez (86′).

Mirandés 1 – 0 Unionistas de Salamanca. Riki anotó el único tanto en el minuto 40.

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Mérida 3 – 5 UD Logroñés. M. Solar abrió el marcador en el 4′. UD Logroñés respondió con dos goles de A. Morales (17′ y 35′) y amplió con I. Santana (54′). Mérida recortó con S. El Ftouhi (64′) y D. Sandoval (72′), pero P. Brito (90+5′) y M. Baselga (90+12′) sellaron la victoria visitante.

Tres empates en la jornada: Barakaldo 3-3 Real Avilés, Pontevedra 1-1 Ponferradina y UD Ourense 0-0 Cacereño.

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