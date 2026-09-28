La selección española de fútbol logró una importante victoria por 2-3 ante Inglaterra en el estadio de Wembley, consolidando su posición como vigente campeona de Europa y del mundo. Este triunfo se suma a una racha de 39 partidos sin perder, demostrando la ambición y calidad del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

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El partido, correspondiente al debut en la Nations League 2026-27, no fue sencillo para España. A pesar de enfrentarse a la tercera selección del mundo y jugar como visitante, el equipo español supo sobreponerse a un marcador adverso de 2-1, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Álex Baena, quienes salieron desde el banquillo para marcar la diferencia.

El seleccionador Luis de la Fuente destacó la capacidad del equipo para seguir mejorando, subrayando la dificultad de mantener una racha tan positiva. A pesar de la victoria, el equipo mostró áreas de mejora, especialmente en defensa y en la eficacia de cara al gol, con Ferran Torres teniendo una actuación desafortunada.

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El próximo desafío para España será enfrentar a Croacia en Sevilla, donde una victoria podría asegurar su clasificación para los cuartos de final de la Nations League. El equipo ya se encuentra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas preparándose para este crucial encuentro.