El domingo 27 de septiembre de 2026 se jugaron cinco partidos de la 1/128 de la Copa del Rey; estos son los resultados y los goleadores consignados.

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Todos los marcadores

Auriense 2 – 0 CD San Jose

Hortaleza 1 – 0 Güímar [Hortaleza: A. Alhambra 80′ (p.)]

[Hortaleza: A. Alhambra 80′ (p.)] San Rafael 1 – 5 Prat

Talayuela 1 – 2 Alcazar

Maracena 1 – 1 Tavernes

Duelos destacados

En Hortaleza – Güímar el único tanto fue obra de A. Alhambra (80′, p.), según el acta del partido. En ese mismo encuentro se registraron expulsiones para Güímar (min. 40′ y 75′) y una expulsión para L. Alberto (80′), según la misma fuente.

El Prat firmó un triunfo amplio en San Rafael (1-5). Alcazar remontó en Talayuela para llevarse la victoria por 1-2, según el acta.

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Maracena y Tavernes empataron 1-1, resultado que deja la eliminatoria abierta.

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