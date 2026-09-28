El conjunto europeo, integrado por tenistas como Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, reconquista el torneo continental en el recinto del O2 gracias a los triunfos decisivos del dobles Cobolli-Mensik y de Alexander Zverev.

El Equipo Europa ha recuperado el dominio del tenis mundial tras proclamarse campeón de la sexta edición de la Laver Cup al imponerse de manera clara al conjunto del Resto del Mundo por un marcador global de 13-5. En la jornada final del torneo celebrado en la ciudad de Londres, la formación europea selló el título tras certificar las dos victorias que necesitaba a lo largo del día, una cosecha que hizo innecesaria la disputa de los encuentros individuales previstos para los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, quienes debían medirse respectivamente a Alex de Miñaur y Taylor Fritz.

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El desenlace de la competición se encarriló en el partido de dobles que abrió la jornada decisiva. La dupla europea formada por Flavio Cobolli y Jakub Mensik, a pesar de su escasa trayectoria previa como pareja en el circuito, logró una sólida victoria frente al tándem compuesto por Alex de Miñaur y Taylor Fritz con un resultado de 7-5 y 6-3. Este tropiezo certificó el complicado balance del tenista estadounidense Taylor Fritz en la cita londinense, donde cerró su participación con tres derrotas en los tres encuentros disputados —una en la modalidad individual frente a Carlos Alcaraz, tras disponer de dos puntos de partido, y dos en dobles—, confirmando un tramo de temporada adverso tras haberse proclamado campeón en Washington ante Jódar y caer posteriormente de forma prematura en Montreal, Cincinnati y el US Open.

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Alexander Zverev certifica la victoria definitiva del conjunto continental

Con el punto del dobles asegurado en el casillero de Europa, las opciones de remontada para el bando dirigido por Andre Agassi requerían ganar tres enfrentamientos de forma consecutiva. Sin embargo, el equipo capitaneado por Yannick Noah cerró cualquier opción de sorpresa en el siguiente turno de juego de la mano de Alexander Zverev, el tenista con mayor número de puntos cosechados en la historia de este torneo.

Laver Cup glory 🔵🏆



The moment @AlexZverev defeats Tien 7-6(3), 6-3 to secure Team Europe’s sixth Laver Cup.

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El jugador alemán se midió ante Learner Tien en un encuentro que comenzó con un primer set de elevada tensión, resuelto a favor del germano en el tie break tras salvar una bola de manga en contra. En el segundo parcial, Zverev aceleró el ritmo de juego, neutralizó un punto de rotura con 0-40 que amenazaba con reenganchar al tenista estadounidense y amarró la victoria definitiva que otorgaba el trofeo al bando continental.

Sexto título continental en el historial de la Laver Cup

Con este triunfo en territorio británico, el Equipo Europa recupera el entorchado que había cedido el año pasado en la edición disputada en la ciudad de San Francisco. El historial de la Laver Cup refleja un claro dominio continental con seis títulos conquistados en sus vitrinas (correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026), una cifra que duplica los tres trofeos obtenidos por el equipo del Resto del Mundo hasta la fecha (alcanzados en las ediciones de 2022, 2023 y 2025).