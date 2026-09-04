Viernes 4 de septiembre de 2026: las plataformas suman estrenos y títulos conocidos —por ejemplo, Spider-Man: No Way Home en Disney Plus y Mortal Kombat II en Max— en un fin de semana con opciones que van del terror a la animación.

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Disney Plus

En Disney Plus destaca un regreso potente del personaje principal, con mezcla de drama y elementos sobrenaturales.

Spider-Man: No Way Home (estreno 2021-12-15, valoración 7.945): Peter Parker es desenmascarado y no puede separar su vida normal de los enormes riesgos de ser un súper héroe; cuando pide ayuda a Doctor Strange, todo se complica.

Movistar Plus+

Movistar Plus+ combina terror con apuestas de superhéroes en clave épica: hay guiños a la nostalgia del género y propuestas de acción espacial.

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Scary Movie (estreno 2026-06-03, valoración 6.43): Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado, el Core Four vuelve a estar en el punto de mira y “ninguna película de terror está a salvo”.

(estreno 2026-06-03, valoración 6.43): Veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado, el Core Four vuelve a estar en el punto de mira y “ninguna película de terror está a salvo”. Supergirl (estreno 2026-06-24, valoración 6.715): Kara Zor-El se alía a regañadientes con un compañero improbable para un viaje épico e interestelar de venganza y justicia.

Max

Max reúne artes marciales, superhéroes oscuros y épica histórica para quien busque acción sin concesiones.

Mortal Kombat II (estreno 2026-05-06, valoración 7.8): Johnny Cage se suma a los campeones favoritos de los fans en una batalla a muerte contra el régimen de Shao Kahn, con el Reino de la Tierra en juego.

(estreno 2026-05-06, valoración 7.8): Johnny Cage se suma a los campeones favoritos de los fans en una batalla a muerte contra el régimen de Shao Kahn, con el Reino de la Tierra en juego. The Batman (estreno 2022-03-01, valoración 7.7): Un asesino siembra maquinaciones sádicas en Gotham; Batman sigue un rastro de pistas crípticas que termina golpeando cerca de casa.

(estreno 2022-03-01, valoración 7.7): Un asesino siembra maquinaciones sádicas en Gotham; Batman sigue un rastro de pistas crípticas que termina golpeando cerca de casa. Troya (estreno 2004-05-13, valoración 7.2): En la antigua Grecia, la pasión de Paris y Helena desencadena una guerra que asolará tiempos enteros.

Amazon Prime Video

Prime alterna suspense doméstico y comedia policíaca: apuestas por el misterio en espacios cerrados y por la química entre protagonistas clásicos.

La asistenta (estreno 2025-12-18, valoración 7.265): Sydney Sweeney interpreta a una joven que entra como asistenta en la lujosa casa de los Winchester y descubre secretos oscuros que ponen en peligro su seguridad.

(estreno 2025-12-18, valoración 7.265): Sydney Sweeney interpreta a una joven que entra como asistenta en la lujosa casa de los Winchester y descubre secretos oscuros que ponen en peligro su seguridad. Hora punta (estreno 1998-09-18, valoración 7.084): Dos detectives diferentes afrontan un mismo caso y tendrán que adaptarse a las costumbres del otro para cerrarlo con éxito.

Netflix

Netflix ofrece desde fantasía con toque romántico hasta superproducción familiar y superhéroes de corte clásico.

Prácticamente magia (estreno 1998-10-16, valoración 6.77): Dos hermanas huérfanas aprenden a vivir entre hechizos y reglas propias; sus poderes tienen consecuencias muy concretas para los hombres que se enamoren de ellas.

(estreno 1998-10-16, valoración 6.77): Dos hermanas huérfanas aprenden a vivir entre hechizos y reglas propias; sus poderes tienen consecuencias muy concretas para los hombres que se enamoren de ellas. Sonic 3: La película (estreno 2024-12-19, valoración 7.601): Sonic, Knuckles y Tails se enfrentan a Shadow y a un nuevo adversario con poderes que no se parecen a nada de lo que han conocido.

(estreno 2024-12-19, valoración 7.601): Sonic, Knuckles y Tails se enfrentan a Shadow y a un nuevo adversario con poderes que no se parecen a nada de lo que han conocido. Wonder Woman (estreno 2017-05-30, valoración 7.204): Diana, criada en una isla protegida, entra en escena cuando un piloto norteamericano le habla de la Primera Guerra Mundial y del conflicto en el mundo.

Para el debate: ¿prefieres acción pura (Mortal Kombat II), tensión domesticada (La asistenta) o plan familiar (Sonic 3: La película)? Elige ruta y dale al play.

En Ceuta, con cerca de 82.000 habitantes según el INE (2023), las plataformas juegan un papel central para el consumo de cine y series ante la oferta limitada de salas comerciales.

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