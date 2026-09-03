Jueves 3 de septiembre de 2026: a las 20:00 arranca “Pasapalabra” en Antena 3; a las 20:25 se emite “Aquí la tierra” en La 1; y a las 23:00 tres cadenas programan película —Cuatro, Telecinco y laSexta—, así que la noche ofrece opciones claras según estés en modo concurso, informativo o cine.

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Si dudas, decide en dos pasos: comprueba la franja de 20:00–22:00 para encajar informativos o entretenimiento ligero y reserva la coda nocturna para la película o el formato que prefieras.

La 1

La 1 arranca con magazine y pasa por información y deporte antes de un entretenimiento de formato veraniego. “Aqui la tierra” (20:25) fija el tono; “Telediario 2” (20:55) aporta la actualización informativa; y si quieres deporte está “Teledeporte 2” (21:40). El bloque de entretenimiento lo cierra “El grand prix del verano” (21:45), con repetición a las 00:50.

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Imprescindible: “Aqui la tierra” (20:25) para abrir con reportaje y mirada social.

“Aqui la tierra” (20:25) para abrir con reportaje y mirada social. Imprescindible: “Telediario 2” (20:55) si prefieres comenzar el prime con información.

“Telediario 2” (20:55) si prefieres comenzar el prime con información. Imprescindible: “El grand prix del verano” (21:45) por ritmo y entretenimiento.

“El grand prix del verano” (21:45) por ritmo y entretenimiento. Repetición útil: “El grand prix del verano” (00:50).

La 2

La 2 ofrece juego mental y, más tarde, thriller y cine de acción. Arranca con “Trivial Pursuit” (20:40) y sigue con doble emisión de “Cifras y letras” (21:30 y 22:00). El suspense llega con “Un asesinato con vistas” (22:35 y 23:25) y la noche concluye con “El guardaespaldas” (01:30).

Imprescindible: “Cifras y letras” (21:30 y 22:00) para el reto intelectual.

“Cifras y letras” (21:30 y 22:00) para el reto intelectual. Imprescindible: “Un asesinato con vistas” (22:35 y 23:25) para cambiar a suspense.

“Un asesinato con vistas” (22:35 y 23:25) para cambiar a suspense. Imprescindible: “Trivial Pursuit” (20:40) como arranque ligero.

“Trivial Pursuit” (20:40) como arranque ligero. Opción nocturna: “El guardaespaldas” (01:30).

Antena 3

Antena 3 apuesta por formato popular: concurso, informativo y entretenimiento con invitados. “Pasapalabra” (20:00) abre la noche; “Antena 3 Noticias 2” (21:00) ofrece la actualización; a las 21:35 está “Tu tiempo con Roberto Brasero” y a las 21:45 arranca “El Hormiguero”.

Si alargas la noche, tienes “La mesa” (23:00) y “Cuerpo de élite” (01:40).

Imprescindible: “Pasapalabra” (20:00) para entrar en modo concurso.

“Pasapalabra” (20:00) para entrar en modo concurso. Imprescindible: “Antena 3 Noticias 2” (21:00) para el prime informado.

“Antena 3 Noticias 2” (21:00) para el prime informado. Imprescindible: “El Hormiguero” (21:45) por entretenimiento con invitados.

“El Hormiguero” (21:45) por entretenimiento con invitados. Alternativa nocturna: “Cuerpo de élite” (01:40).

Cuatro

Cuatro combina información breve con entretenimiento humano y cine. “Noticias Cuatro” (20:00) y “El Desmarque Cuatro” (20:45) marcan la franja informativa; a las 21:15 llega “First Dates” y, más tarde, cine con “Lucy” (23:00). Si prefieres viajes y reportajes, “Viajeros Cuatro” aparece a las 00:30 y 01:45.

Imprescindible: “First Dates” (21:15) para entretenimiento ligero.

“First Dates” (21:15) para entretenimiento ligero. Imprescindible: “Noticias Cuatro” (20:00) para arrancar con información.

“Noticias Cuatro” (20:00) para arrancar con información. Imprescindible: “Lucy” (23:00) por cine de acción y reparto reconocible.

“Lucy” (23:00) por cine de acción y reparto reconocible. Plan de cierre: “Viajeros Cuatro” (00:30 o 01:45).

Telecinco

Telecinco mezcla participación, información y cine de estrellas. La noche abre con “¡Allá tú!” (20:00); al mediodía del prime está “Informativos Telecinco 21:00” (21:00) y después “El demarque Telecinco” (21:30) y “El tiempo” (21:40). A las 21:45, “First Dates” cambia el tono hacia lo humano.

El cierre de la franja es cine de reparto: “Viaje al paraíso” (23:00), con George Clooney y Julia Roberts.

Imprescindible: “Informativos Telecinco 21:00” (21:00) para informarte sin saltos.

“Informativos Telecinco 21:00” (21:00) para informarte sin saltos. Imprescindible: “First Dates” (21:45) para entretenimiento relajado.

“First Dates” (21:45) para entretenimiento relajado. Imprescindible: “Viaje al paraíso” (23:00) por cine con estrellas.

“Viaje al paraíso” (23:00) por cine con estrellas. Arranque: “¡Allá tú!” (20:00) si te gusta la TV participativa.

laSexta

laSexta concentra noticias y análisis y remata con cine nocturno. Comienza con “laSexta Noticias 20:00” (20:00) y el listado también recoge esa referencia a las 21:00; después vienen “laSexta Meteo” (21:20) y “laSexta Deportes” (21:25). “El Objetivo” (21:30) propone análisis y contexto.

La noche ofrece cine: “Testigo protegido” (23:00) con Bruce Willis y, ya entrada la madrugada, “Cine: sola con un extraño” (01:05).

Imprescindible: “El Objetivo” (21:30) para análisis profundo.

“El Objetivo” (21:30) para análisis profundo. Imprescindible: “laSexta Deportes” (21:25) si quieres deporte antes del prime.

“laSexta Deportes” (21:25) si quieres deporte antes del prime. Imprescindible: “Testigo protegido” (23:00) para cerrar con cine potente.

“Testigo protegido” (23:00) para cerrar con cine potente. Alternativa nocturna: “Cine: sola con un extraño” (01:05).

Cierre: la elección rápida

Decide según tu estado de ánimo: concurso (Pasapalabra 20:00 en Antena 3; Trivial Pursuit 20:40 en La 2; Cifras y letras 21:30 en La 2), información (Telediario 2 20:55 en La 1; Antena 3 Noticias 2 21:00; Informativos Telecinco 21:00; laSexta Noticias), o cine (Lucy en Cuatro 23:00; Viaje al paraíso en Telecinco 23:00; Testigo protegido en laSexta 23:00).

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