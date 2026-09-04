Viernes, 4 de septiembre de 2026. En 1936, tras la caída de José Giral, Francisco Largo Caballero formó gobierno, un relevo que modificó la dirección del Gobierno republicano en plena guerra civil.

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Una fecha con giros decisivos en España

El nombramiento de Largo Caballero el 4 de septiembre de 1936 aceleró la reorganización política y militar del bando republicano: su gabinete impulsó la centralización de decisiones en Madrid y la coordinación con las distintas columnas y milicias que operaban en el frente. El cambio de gobierno reflejó tensiones internas entre socialistas, comunistas y republicanos, y marcó un punto de inflexión en la gestión de recursos y de la política interna durante los meses siguientes.

En 1908, el rey Alfonso XIII concede a Ponferrada (León) el título de ciudad, un ejemplo de cómo la Corona reconocía administrativamente centros urbanos y reforzaba su vínculo simbólico con diferentes localidades.

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Del Viejo Mundo al Nuevo: fundaciones que cambiaron el mapa

En 1781, los españoles Gaspar de Portolá y Junípero Serra fundaron el Pueblo de la Reina de los Ángeles en el lugar referido por los nativos como Valle del Humo, antecedente directo de la actual Los Ángeles. La fundación formó parte de la estrategia colonial para establecer presidios, misiones y centros civiles que aseguraran el control y la colonización del territorio californiano.

En 1559, el rey Felipe II crea la Audiencia y Cancillería Real de la ciudad de La Plata de la Nueva Toledo (hoy Sucre), con la designación de un presidente y cuatro oidores, herramienta clave para la administración de justicia y la gestión imperial en la provincia de los Charcas.

Conquistas y reordenamientos en México

En 1520, el conquistador Hernán Cortés tomó la ciudad de Tepeaca y en el lugar fundó la Villa de Segura de la Frontera, nombre que pervivió hasta su evolución en la actual Tepeaca. El episodio encaja en el proceso más amplio de conquista y reconfiguración administrativa del territorio.

Giro contemporáneo: religión, política y cultura

El 4 de septiembre también aparece en tiempos recientes: en 2016, en la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco canoniza a Madre Teresa de Calcuta, un acto con amplia repercusión mediática y simbólica dentro y fuera de la Iglesia católica.

En el ámbito musical, el 4 de septiembre de 2015 el rapero estadounidense Travis Scott publicó su álbum debut Rodeo, un lanzamiento que contribuyó a su proyección internacional y al desarrollo de su carrera artística.

Cierre

El 4 de septiembre reúne episodios que van desde decisiones de gobierno y fundaciones coloniales hasta hitos culturales y religiosos. Miradas distintas sobre la misma fecha permiten seguir pistas sobre cómo se formaron instituciones y ciudades, y cómo ciertos acontecimientos resuenan hasta el presente.

Efemérides destacadas (resumen)

1936: Francisco Largo Caballero forma gobierno tras la caída de José Giral.

Francisco Largo Caballero forma gobierno tras la caída de José Giral. 1908: Alfonso XIII concede a Ponferrada (León) el título de ciudad.

Alfonso XIII concede a Ponferrada (León) el título de ciudad. 1781: Portolá y Junípero Serra fundan el Pueblo de la Reina de los Ángeles (Los Ángeles).

Portolá y Junípero Serra fundan el Pueblo de la Reina de los Ángeles (Los Ángeles). 1559: Felipe II crea la Audiencia y Cancillería Real de La Plata de la Nueva Toledo (Sucre).

Felipe II crea la Audiencia y Cancillería Real de La Plata de la Nueva Toledo (Sucre). 1520: Cortés conquista Tepeaca y funda la Villa de Segura de la Frontera.

Cortés conquista Tepeaca y funda la Villa de Segura de la Frontera. 2016: el papa Francisco canoniza a Madre Teresa de Calcuta.

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