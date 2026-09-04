Hoy los astros favorecen la claridad mental y el diálogo: ordena prioridades y no dejes para mañana decisiones pequeñas que pueden cambiar el tono de la semana.

Lee tambien: San Moisés, profeta: Tradición bíblica y expectativa de fidelidad | Santoral 4 de septiembre

Habrá oportunidades en lo profesional y en lo afectivo; actúa con precisión, cuida la salud con hábitos sostenibles y elige palabras que sumen. Estas son las predicciones gratis por signo, con salud, amor y trabajo como brújula.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Impulso controlado: lidera con estrategia y evita reacciones precipitadas.

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Color: Rojo vivo

Amor: Conversación franca que despeja dudas

Salud: Revisa tensión en cuello y hombros

Dinero: Buen momento para cerrar un gasto

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu estabilidad funciona como un activo; hoy se nota en la manera en que resuelves tareas. Mantente firme para ganar terreno sin desgaste innecesario.

Color: Verde esmeralda

Amor: Rompes el hielo con un gesto cotidiano

Salud: Prioriza sueño reparador

Dinero: Contratos y acuerdos más claros

Número de la suerte: 4

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente va rápida y atrae oportunidades; evita dispersarte y termina lo que empieces. Planifica pequeños plazos para convertir las ideas en resultados concretos. Toma pausas cortas para mantener el foco y delega cuando haga falta.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Coqueteo sutil y señales recíprocas

Salud: Controla el estrés con pausas breves

Dinero: Entrada extra por iniciativa

Número de la suerte: 9

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El ambiente emocional pide coherencia: comunica con intención para obtener mejor respuesta.

Color: Azul profundo

Amor: Se afianza la confianza con paciencia

Salud: Benefician rutinas de hidratación

Dinero: Ordena cuentas para evitar sorpresas

Número de la suerte: 2

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu energía abre puertas en el trabajo; mantén el foco y brillarás sin competir. Aprovecha la visibilidad para presentar ideas concretas y mide tiempos antes de comprometer recursos.

Color: Dorado

Amor: Lideras el plan y el otro responde

Salud: Vigila el calor y la sobrecarga

Dinero: Progreso por buena visibilidad

Número de la suerte: 5

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La precisión es tu ventaja: sobresales corrigiendo detalles. Evita la autoexigencia; confía en tu criterio y prioriza lo que mueve resultados.

Color: Blanco roto

Amor: Ternura práctica, menos suposiciones

Salud: Revisa digestión y hábitos de comida

Dinero: Optimiza una gestión o presupuesto

Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Decides mejor cuando escuchas: hoy importa la armonía, también en lo laboral. Busca acuerdos con criterios claros y no pospongas una conversación que puede desbloquear proyectos.

Color: Rosa palo

Amor: Momento ideal para reconciliación

Salud: Estira y trabaja la postura

Dinero: Negociación con resultados favorables

Número de la suerte: 1

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Vas a lo esencial; canaliza la intensidad para lograr avances silenciosos pero potentes. Reserva tiempo para el descanso mental y evita decisiones impulsivas en lo económico.

Color: Negro azabache

Amor: Una conversación profunda renueva vínculos

Salud: Cuida el descanso y la ansiedad

Dinero: Buen momento para revisar inversiones

Número de la suerte: 8

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Ganas de movimiento y aprendizaje: fija metas claras y el trabajo se ordena rápido. Combina actividad física suave con tiempo para estudiar o planificar próximos pasos.

Color: Azul cielo

Amor: Diversión compartida, química en aumento

Salud: Atiende energía baja con actividad suave

Dinero: Suma por planes con futuro

Número de la suerte: 3

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Enfoque sólido: sostén el ritmo y avanza paso a paso. Evita atajos que comprometan la proyección a medio plazo.

Color: Marrón cálido

Amor: Señales estables, menos drama

Salud: Controla la rigidez y el ritmo cardíaco

Dinero: Proyección positiva por constancia

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ideas nuevas y conversaciones que abren camino: aterriza la creatividad en un plan práctico para que tenga efecto en el trabajo. Comparte propuestas concretas y busca aliados.

Color: Turquesa

Amor: Encuentro espontáneo con buen tono

Salud: Reduce pantallas antes de dormir

Dinero: Beneficio por colaboración

Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sensibilidad y límites claros: protege tu energía para que amor y trabajo resulten más llevaderos. Simplifica rutinas y evita comprometerte en exceso.

Color: Malva

Amor: Empatía que fortalece el vínculo

Salud: Evita excesos y vuelve a lo simple

Dinero: Ajuste prudente para mantener calma

Número de la suerte: 12

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Consejo astral para hoy

Revisa prioridades laborales durante un rato breve y elige con cariño una conversación importante: el equilibrio entre salud, amor y trabajo será tu ventaja si actúas con claridad.

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