Hoy los astros favorecen la claridad mental y el diálogo: ordena prioridades y no dejes para mañana decisiones pequeñas que pueden cambiar el tono de la semana.
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Habrá oportunidades en lo profesional y en lo afectivo; actúa con precisión, cuida la salud con hábitos sostenibles y elige palabras que sumen. Estas son las predicciones gratis por signo, con salud, amor y trabajo como brújula.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Impulso controlado: lidera con estrategia y evita reacciones precipitadas.
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- Color: Rojo vivo
- Amor: Conversación franca que despeja dudas
- Salud: Revisa tensión en cuello y hombros
- Dinero: Buen momento para cerrar un gasto
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Tu estabilidad funciona como un activo; hoy se nota en la manera en que resuelves tareas. Mantente firme para ganar terreno sin desgaste innecesario.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Rompes el hielo con un gesto cotidiano
- Salud: Prioriza sueño reparador
- Dinero: Contratos y acuerdos más claros
- Número de la suerte: 4
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente va rápida y atrae oportunidades; evita dispersarte y termina lo que empieces. Planifica pequeños plazos para convertir las ideas en resultados concretos. Toma pausas cortas para mantener el foco y delega cuando haga falta.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Coqueteo sutil y señales recíprocas
- Salud: Controla el estrés con pausas breves
- Dinero: Entrada extra por iniciativa
- Número de la suerte: 9
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El ambiente emocional pide coherencia: comunica con intención para obtener mejor respuesta.
- Color: Azul profundo
- Amor: Se afianza la confianza con paciencia
- Salud: Benefician rutinas de hidratación
- Dinero: Ordena cuentas para evitar sorpresas
- Número de la suerte: 2
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu energía abre puertas en el trabajo; mantén el foco y brillarás sin competir. Aprovecha la visibilidad para presentar ideas concretas y mide tiempos antes de comprometer recursos.
- Color: Dorado
- Amor: Lideras el plan y el otro responde
- Salud: Vigila el calor y la sobrecarga
- Dinero: Progreso por buena visibilidad
- Número de la suerte: 5
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La precisión es tu ventaja: sobresales corrigiendo detalles. Evita la autoexigencia; confía en tu criterio y prioriza lo que mueve resultados.
- Color: Blanco roto
- Amor: Ternura práctica, menos suposiciones
- Salud: Revisa digestión y hábitos de comida
- Dinero: Optimiza una gestión o presupuesto
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Decides mejor cuando escuchas: hoy importa la armonía, también en lo laboral. Busca acuerdos con criterios claros y no pospongas una conversación que puede desbloquear proyectos.
- Color: Rosa palo
- Amor: Momento ideal para reconciliación
- Salud: Estira y trabaja la postura
- Dinero: Negociación con resultados favorables
- Número de la suerte: 1
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Vas a lo esencial; canaliza la intensidad para lograr avances silenciosos pero potentes. Reserva tiempo para el descanso mental y evita decisiones impulsivas en lo económico.
- Color: Negro azabache
- Amor: Una conversación profunda renueva vínculos
- Salud: Cuida el descanso y la ansiedad
- Dinero: Buen momento para revisar inversiones
- Número de la suerte: 8
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Ganas de movimiento y aprendizaje: fija metas claras y el trabajo se ordena rápido. Combina actividad física suave con tiempo para estudiar o planificar próximos pasos.
- Color: Azul cielo
- Amor: Diversión compartida, química en aumento
- Salud: Atiende energía baja con actividad suave
- Dinero: Suma por planes con futuro
- Número de la suerte: 3
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Enfoque sólido: sostén el ritmo y avanza paso a paso. Evita atajos que comprometan la proyección a medio plazo.
- Color: Marrón cálido
- Amor: Señales estables, menos drama
- Salud: Controla la rigidez y el ritmo cardíaco
- Dinero: Proyección positiva por constancia
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ideas nuevas y conversaciones que abren camino: aterriza la creatividad en un plan práctico para que tenga efecto en el trabajo. Comparte propuestas concretas y busca aliados.
- Color: Turquesa
- Amor: Encuentro espontáneo con buen tono
- Salud: Reduce pantallas antes de dormir
- Dinero: Beneficio por colaboración
- Número de la suerte: 11
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Sensibilidad y límites claros: protege tu energía para que amor y trabajo resulten más llevaderos. Simplifica rutinas y evita comprometerte en exceso.
- Color: Malva
- Amor: Empatía que fortalece el vínculo
- Salud: Evita excesos y vuelve a lo simple
- Dinero: Ajuste prudente para mantener calma
- Número de la suerte: 12
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Consejo astral para hoy
Revisa prioridades laborales durante un rato breve y elige con cariño una conversación importante: el equilibrio entre salud, amor y trabajo será tu ventaja si actúas con claridad.