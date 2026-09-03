4 de septiembre: el santoral recuerda a San Moisés, profeta vinculado al Éxodo y a la entrega de la Ley.

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En Ceuta, la diócesis de Cádiz y Ceuta celebra la memoria en parroquias como la Catedral de la Asunción, donde las eucaristías suelen destacar la figura de los profetas.

San Moisés (siglo XII a. C.)

Moisés aparece en la tradición cristiana como mediador entre Dios y el pueblo: enfrenta al faraón, lidera la salida de Egipto y participa en la formación de la comunidad mediante la alianza y la Ley. Su papel no es solo legal sino también pastoral: escucha, guía y enseña, y por eso se le vincula al discernimiento y a la transmisión de la Palabra.

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La devoción cristiana ha conservado su figura como modelo de docilidad y coherencia entre palabra y vida; la liturgia mantiene su memoria como referencia de profecía y liderazgo, sin pretender cerrar el debate histórico sobre su biografía.

Otros santos que se celebran el 4 de septiembre

San Marcelo de Chalon : mártir, en el s. III , vinculado a la tradición hagiográfica de la Galia.

: mártir, en el , vinculado a la tradición hagiográfica de la Galia. San Bonifacio I : papa de la Iglesia, en 422 , recordado por su autoridad pastoral en el tiempo de los primeros siglos.

: papa de la Iglesia, , recordado por su autoridad pastoral en el tiempo de los primeros siglos. San Caletrico de Chartres : obispo, 573 , asociado a la historia de la diócesis de Chartres .

: obispo, , asociado a la historia de la diócesis de . Santa Ida de Herzfeld : figura de 825 , destacada por su vida cristiana en la tradición monástica.

: figura de , destacada por su vida cristiana en la tradición monástica. San Fredaldo de Mende : obispo y mártir, del s. IX , relacionado con Mende y el testimonio hasta el martirio.

: obispo y mártir, , relacionado con y el testimonio hasta el martirio. Santa Irmgarda de Colonia : condesa de Süchtn , 1089 , recordada en la memoria devocional por su vida cristiana.

: condesa de , , recordada en la memoria devocional por su vida cristiana. Santa Rosalía de Palermo : virgen, siglo XII , muy venerada en Palermo por su tradición de protección.

: virgen, , muy venerada en por su tradición de protección. Beata Catalina Mattei : virgen, 1547 , vinculada a la espiritualidad de su tiempo.

: virgen, , vinculada a la espiritualidad de su tiempo. Beato Escipión Jerónimo Brigéat de Lambert : presbítero y mártir, 1794 , en la memoria de quienes dieron testimonio hasta el final.

: presbítero y mártir, , en la memoria de quienes dieron testimonio hasta el final. Beata María de Santa Cecilia Romana Bellanger : virgen, 1929 , reconocida por su vida entregada.

: virgen, , reconocida por su vida entregada. Beato José Pascual Carda Saporta : presbítero y mártir, 1936 , recordado por su fidelidad en el contexto de la persecución.

: presbítero y mártir, , recordado por su fidelidad en el contexto de la persecución. Beato Francisco Sendra Ivars : presbítero y mártir, 1936 , conmemoración unida al testimonio de la fe.

: presbítero y mártir, , conmemoración unida al testimonio de la fe. Beato Bernardo Leda Grau: religioso y mártir, 1936, en la memoria de laicos consagrados y religiosos que sostuvieron su vocación.

Significado litúrgico y tradiciones del 4 de septiembre

La jornada invita a orar por la fidelidad a la alianza y a pedir por los pastores y la unidad de la Iglesia, en especial al coincidir las memorias de San Bonifacio I (papa, 422) y de San Caletrico (obispo, 573).

Cuando el santoral reúne mártires como San Marcelo (s. III) y San Fredaldo (s. IX), la devoción enfatiza la fortaleza del testimonio cristiano a lo largo de los siglos; en parroquias de Ceuta estas intenciones suelen incluir oraciones por la comunidad local y sus pastores.

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