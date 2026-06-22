La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo EuroDreams celebrada el lunes 22 de junio de 2026. La información oficial se ha difundido tras la realización del sorteo y se reproduce a continuación con carácter informativo. Los datos facilitados proceden de la propia Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La presente información recoge la combinación extraída en la fecha indicada, así como datos básicos sobre la mecánica del juego, las categorías de premios y el procedimiento administrativo aplicable para el cobro de los mismos.

Combinación ganadora — EuroDreams (lunes 22 de junio de 2026)

04, 10, 14, 15, 29, 37

Número Sueño: 3

Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El escrutinio del sorteo se realiza conforme a las bases publicadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El primer premio de EuroDreams consiste en 20.000 € al mes durante 30 años, otorgado, conforme a la normativa del sorteo, a la combinación que reúna los requisitos establecidos sobre los seis números principales y el Número Sueño. Existen categorías complementarias por aciertos parciales y por la concurrencia del Número Sueño; las cuantías y la distribución de premios se ajustan a las bases oficiales y a la disponibilidad de recaudación.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

EuroDreams se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 40, más un Número Sueño elegido entre el 1 y el 5. Los sorteos se celebran los lunes y los jueves. El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 € por apuesta. El primer premio fijado en el presente sorteo corresponde a 20.000 € mensuales abonados durante un periodo de 30 años para la combinación ganadora establecida en las bases.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser cobrados en los canales habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y en las entidades colaboradoras autorizadas, conforme a la categoría y cuantía del premio. Se establece un plazo de 90 días naturales para la presentación y trámite de la reclamación y cobro de los premios desde la fecha del sorteo. A efectos fiscales, se aplicarán las retenciones y obligaciones tributarias vigentes; se estará al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

EuroDreams es un sorteo gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se convoca con periodicidad fija bimensual dentro de la semana (lunes y jueves). La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona otros sorteos y entidades vinculadas al juego público, si bien EuroDreams corresponde a la SELAE.

Verificación oficial

La verificación y la única relación oficial de boletos premiados se encuentra en la información facilitada por la entidad organizadora. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la comprobación final se remite al portal oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).