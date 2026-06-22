Si hoy te toca repostar en Ceuta, estos datos te ayudan a afinar el gasto. El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado el listado con 10 estaciones analizadas y, como siempre, la diferencia entre la opción más barata y la más cara puede notarse en pocos litros.

En el conjunto de la ciudad, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en torno a 1,415€/L (mín 1,399€, máx 1,419€). La Gasolina 98 promedia 1,443€/L y el Diésel alcanza 1,496€/L, con un rango entre 1,479€ y 1,508€/L.

Abajo te resumimos las gasolineras más baratas por tipo de combustible y, al final, también las más caras para que puedas comparar rápido.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Estas son las cinco opciones con mejor precio según la última medición:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.399€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.399€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.418€/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.418€/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.418€/L

Con un mínimo de 1,399€, hoy la mejor alternativa para Gasolina 95 está en dos establecimientos ON365 en puntos distintos de la ciudad.

Gasolina 98

Para la Gasolina 98, el precio más competitivo queda así:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.429€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.429€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.448€/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.448€/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.448€/L

En términos prácticos, la diferencia entre el mínimo (1,429€) y el grupo de precios siguientes (1,448€) puede marcar el coste total si haces un repostaje completo.

Diésel

Si repostas diésel, estas son las cinco gasolineras con mejor precio:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479€/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479€/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498€/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498€/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498€/L

Hoy, el precio más bajo en diésel se concentra de nuevo en ON365 con 1,479€/L.

Las más caras

Para completar la foto, estas son las estaciones que aparecen con el precio más alto para Gasolina 95 en la comparativa:

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.419€/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.419€/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.419€/L

La horquilla para Gasolina 95 va de 1,399€ a 1,419€. No es un mundo, pero en un tanque con muchos litros la diferencia suma.

Consejos

Compara por tipo de combustible: no te quedes solo con la “gasolina” sin más; revisa si es 95 o 98, o si repostas diésel.

no te quedes solo con la “gasolina” sin más; revisa si es 95 o 98, o si repostas diésel. Planifica tu ruta: si la estación más barata te obliga a desviarte mucho, valora el coste real frente al ahorro por litro.

si la estación más barata te obliga a desviarte mucho, valora el coste real frente al ahorro por litro. Repostar a tiempo: cuando encuentres el precio mínimo (como hoy en Gasolina 95 y en diésel), puede convenirte llenar si sabes que lo vas a necesitar pronto.

cuando encuentres el precio mínimo (como hoy en Gasolina 95 y en diésel), puede convenirte llenar si sabes que lo vas a necesitar pronto. Vuelve a mirar: los precios pueden variar con el paso de los días, así que este “hoy” es una guía práctica para el martes, 23 de junio de 2026.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.