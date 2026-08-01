Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva organizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) el sábado 1 de agosto de 2026. Los datos oficiales han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se consignan a continuación con carácter informativo. La presente nota recoge la combinación extraída en la citada fecha y la información administrativa y técnica básica vinculada al procedimiento de cobro. La publicación se realiza conforme a la documentación oficial remitida por el organismo gestor.

Combinación ganadora

Se consignan a continuación los números extraídos en el sorteo: 03, 07, 15, 42, 43, 49. Número complementario: 44. Reintegro: 9. Joker: 7265376.

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se detallan a continuación las categorías de premio que se establecen para el sorteo de La Primitiva. La determinación de categorías se realiza conforme a la normativa aplicable en la gestión de Loterías y Apuestas del Estado.

Especial: 6 aciertos más reintegro (6 + reintegro).

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más número complementario (5 + complementario).

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta para el número coincidente con el reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que La Primitiva se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran los jueves y los sábados. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € y, de forma opcional, puede añadirse la modalidad Joker en el mismo boleto. Las combinaciones múltiples y sistemas se rigen por las condiciones operativas publicadas por la entidad gestora.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados dentro del plazo de 90 días naturales computados desde la fecha del sorteo, según lo establecido por la normativa vigente. Las cantidades estarán sujetas a las retenciones fiscales que correspondan conforme a la normativa tributaria aplicable, teniendo en cuenta el umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se deberán seguir los procedimientos administrativos y la documentación requerida por la entidad pagadora para la gestión del cobro.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo forma parte del programa de juegos gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito institucional se actúa conforme a la regulación vigente y a los controles internos previstos. En el territorio nacional los sorteos de La Primitiva se celebran dos veces por semana, y la información oficial es facilitada por SELAE. Se hace constar asimismo la existencia de otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que gestionan juegos de ámbito distinto.

Verificación oficial

La verificación de los resultados debe realizarse exclusivamente en las fuentes oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).