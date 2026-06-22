El martes, 23 de junio de 2026, el precio medio de la luz se sitúa en 0,164 €/kWh, con una jornada claramente desigual por franjas. Mientras hay horas que invitan a programar consumos, el día también deja un tramo especialmente caro al final de la noche.

Según los datos de precios por horas, la hora más barata es 15-16 h (con 0,109 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h, cuando el precio alcanza el máximo del día: 0,2992 €/kWh. En la práctica, es el tipo de patrón que conviene tener en mente para ajustar tareas como lavadora, lavavajillas o consumo intensivo del hogar.

Horas clave para ahorrar: consume antes del pico

Para optimizar la factura este 23 de junio, la recomendación es sencilla: aprovecha el tramo más barato y evita el momento del encarecimiento. La franja más económica del día ronda 0,11 €/kWh, con el mejor precio en 15-16 h.

Hora más barata: 15-16 h (0,109 €/kWh).

15-16 h (0,109 €/kWh). Hora más cara (pico máximo): 21-22 h (0,2992 €/kWh).

21-22 h (0,2992 €/kWh). Franja más económica: alrededor de 0,11 €/kWh.

Si puedes, concentra consumos “programables” a mediodía y primeras horas de la tarde. En cambio, intenta no desplazar el uso de electrodomésticos a la franja 21-22 h, donde el coste se dispara frente al resto del día.

Precio de la luz por tramos en el martes 23/06/2026

Madrugada (00-07 h): predominan valores relativamente bajos al inicio, con precios que van desde el entorno de 0,1227-0,1496 en las primeras horas. Es un tramo que puede servir para consumos puntuales, aunque no es el momento con la mejor relación del día.

Mañana (07-15 h): tras el arranque de la mañana, el precio se mueve en niveles moderados pero con altibajos. Hacia el final del periodo matinal se aprecia el descenso que prepara el terreno para la mejor franja del día.

Tarde (15-19 h): es cuando el precio mejora con claridad: 15-16 h marca el mínimo y, aunque después sube ligeramente, la tarde mantiene un nivel competitivo para programar lavadora, lavavajillas o cargar dispositivos y apoyar el consumo doméstico.

Noche (19-24 h): la tendencia cambia: el precio empieza a encarecerse al pasar 20-21 h y culmina en el tramo más caro entre 21-22 h (0,2992 €/kWh). A partir de ahí, la noche continúa más alta que la tarde, antes de volver a niveles más llevaderos hacia el final del día.

Precio de la luz por horas (23/06/2026)