La crisis migratoria en Ceuta ha abierto un frente político dentro de la Unión Europea. Giorgia Meloni, dirigentes del Partido Popular Europeo y la líder de la AfD alemana responsabilizan a la política migratoria de Pedro Sánchez y relacionan las llegadas con la regularización extraordinaria impulsada por España. Sin embargo, no existe por ahora una investigación oficial que haya demostrado una relación directa entre ambos acontecimientos.

Las imágenes de miles de personas intentando acceder a Ceuta desde Marruecos han provocado duras reacciones entre dirigentes conservadores europeos, que reclaman reforzar las fronteras interiores, acelerar las devoluciones y exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.

La respuesta más contundente ha llegado desde Italia. La primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que su Gobierno estudia medidas extraordinarias, incluida una posible suspensión de la aplicación de Schengen con España, al considerar que las entradas irregulares representan una amenaza para la seguridad de las fronteras europeas.

Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano, ancora una volta, che l’immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei.



Mi sono confrontata con il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) July 30, 2026

Meloni afirmó que Italia no permanecerá al margen de la crisis y defendió una política basada en proteger las fronteras, combatir a las redes de tráfico de personas y garantizar repatriaciones efectivas. Su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, respaldó públicamente la posibilidad de introducir restricciones y vinculó la situación de Ceuta con la regularización extraordinaria española.

Tajani sostuvo que España había decidido conceder la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes, una afirmación incorrecta. El proceso aprobado por el Gobierno español no concede automáticamente la nacionalidad española, sino que permite solicitar autorizaciones de residencia y trabajo a personas que ya se encontraban en España y cumplían determinados requisitos.

Las declaraciones italianas provocaron una respuesta inmediata de Madrid. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia y calificó los mensajes de Tajani como impropios de un país socio, además de acusar al Ejecutivo italiano de recurrir a la “demagogia partidista”.

La amenaza de “suspender Schengen” tampoco equivale jurídicamente a expulsar a España del espacio europeo de libre circulación. La normativa comunitaria permite que los Estados restablezcan temporalmente controles en sus fronteras interiores ante una amenaza grave para el orden público o la seguridad interna, pero exige que la medida sea excepcional, proporcionada y utilizada como último recurso.

La presión también ha llegado desde el Partido Popular Europeo. Su presidente, el alemán Manfred Weber, calificó de “espantosa” la situación en la frontera y afirmó que las imágenes serían consecuencia del efecto llamada generado por la regularización, agravado por una posible instrumentalización de la migración irregular.

Weber pidió aplicar de inmediato el Pacto Europeo de Migración y Asilo, acelerar el reglamento comunitario de retorno y reforzar las capacidades de Frontex. También reclamó al Gobierno de Sánchez que actúe con rapidez para proteger una frontera que, además de española, constituye un límite exterior de la Unión Europea.

En términos similares se pronunció François-Xavier Bellamy, eurodiputado francés y vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo, no vicepresidente del Parlamento Europeo como se ha publicado en algunas informaciones. El dirigente de Los Republicanos relacionó las entradas con el elevado número de solicitudes recibidas durante el proceso de regularización español y pidió medidas para evitar movimientos secundarios hacia otros países comunitarios. Su cargo actual figura en el directorio oficial de la Eurocámara.

Bellamy reclamó la aplicación urgente de las normas europeas de retorno y controles más estrictos en la frontera entre Francia y España. No obstante, Francia ya mantiene controles temporales notificados en sus fronteras interiores, incluida la española, desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026, según la información publicada por la Comisión Europea.

Desde Alemania, la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, calificó la llegada a Ceuta como una “invasión” y advirtió de que parte de las personas que han accedido a España podría intentar continuar hacia territorio alemán.

Weidel pidió cerrar las fronteras y aplicar con rigor las devoluciones para evitar que se repita una situación similar a la crisis migratoria europea de 2015. Sus declaraciones forman parte de la posición política de la AfD y no de una decisión adoptada por el Gobierno alemán o por las instituciones comunitarias.

La controversia europea gira alrededor del proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por España entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026.

Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se registraron 1.174.978 solicitudes, de las cuales 609.737 habían sido tramitadas al cierre del plazo. Estas cifras no significan que más de un millón de personas hayan recibido ya un permiso definitivo ni, mucho menos, la ciudadanía española.

Además, el procedimiento estaba dirigido a personas que ya residían en España antes de una fecha determinada, no a quienes llegaran después de la aprobación de la medida. Por esta razón, las personas que hayan entrado irregularmente en Ceuta durante la actual crisis no pueden acogerse automáticamente a ese proceso.

Los dirigentes conservadores europeos defienden que la regularización transmite el mensaje de que una entrada irregular puede terminar siendo recompensada con un permiso de residencia. El Gobierno español rechaza esa interpretación y sostiene que la medida busca sacar de la economía sumergida a personas que ya vivían y trabajaban en el país.

Hasta ahora no se ha demostrado que la regularización haya provocado directamente la concentración de personas en la frontera de Ceuta. Las informaciones disponibles apuntan también a la propagación de rumores sobre una supuesta apertura de la frontera, a la actuación de redes criminales y a las tensiones existentes entre España y Marruecos.

La propia evolución de los acontecimientos refleja la presencia de varios factores y no permite establecer una única causa. La presión migratoria se produjo después de varios días de intentos de entrada, cruces a nado y movimientos de personas hacia la localidad marroquí de Castillejos.

La crisis presenta además posibles elementos de instrumentalización migratoria, una práctica mediante la cual un tercer país permite o facilita movimientos de población para ejercer presión política sobre un Estado de la Unión Europea. El propio Weber incluyó esta posibilidad en su valoración sobre lo ocurrido.

Las críticas internacionales colocan a Sánchez en una posición compleja dentro del debate europeo sobre inmigración. Mientras España defiende la regularización como una medida laboral y social, varios gobiernos y partidos conservadores advierten de que sus efectos pueden extenderse al conjunto del espacio Schengen.

La tensión con Italia puede trasladar la crisis de Ceuta al próximo debate comunitario. La discusión ya no se limita al control de la frontera con Marruecos, sino que afecta a la libre circulación, las devoluciones, las competencias nacionales sobre inmigración y la responsabilidad compartida en la protección de las fronteras exteriores.

Por el momento, Italia no ha suspendido Schengen con España, Francia no ha anunciado un cierre total de su frontera y la Comisión Europea no ha atribuido oficialmente la crisis de Ceuta a la regularización extraordinaria. Lo confirmado es que dirigentes europeos han convertido la situación en un argumento para endurecer la política migratoria y aumentar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.