La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición del sorteo EuroDreams el lunes 7 de septiembre de 2026. Los datos suministrados proceden de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se publican para conocimiento público y para los jugadores de Ceuta que hayan intervenido en la jugada. Se recuerda que la información que se reproduce a continuación se ha obtenido de la fuente oficial indicada.

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Combinación ganadora: 01, 03, 21, 24, 28, 32

Número Sueño: 5

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Escrutinio y categorías de premios de EuroDreams

El primer premio de EuroDreams corresponde al acierto de los seis números más el Número Sueño y, según la información oficial facilitada por SELAE, está fijado en 20.000 euros al mes durante 30 años. El resto de categorías se establecen en función del número de aciertos y de la coincidencia o no con el Número Sueño.

Los importes y el número de premios por categoría se determinan por el escrutinio oficial efectuado por la entidad organizadora y por la cuantificación de apuestas válidas en cada sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega seleccionando seis números de entre el 1 y el 40.

Se añade un Número Sueño, elegido entre el 1 y el 5.

Los sorteos se celebran los lunes y los jueves.

El coste de la apuesta sencilla es de 2,50 euros.

El primer premio se abona como 20.000 euros mensuales durante 30 años, conforme a la normativa del juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los cobros de los premios se regirán por los procedimientos y plazos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los premios deberán ser reclamados en el plazo de 90 días naturales desde la celebración del sorteo, según la normativa aplicable.

Las cantidades percibidas estarán sujetas a las retenciones y obligaciones fiscales previstas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Existe un umbral exento fijado por la AEAT que será aplicado conforme a la normativa vigente.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo EuroDreams es organizado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para otros sorteos y juegos, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona programas distintos. En Ceuta, los jugadores afectados deberán comprobar sus boletos y conservarlos como justificante hasta la resolución administrativa correspondiente.

Verificación oficial

La verificación final de los resultados se efectuará con la lista oficial publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Asimismo, se indica que la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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