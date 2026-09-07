Se informa del resultado oficial del sorteo de La Primitiva correspondiente a la nueva edición celebrada el lunes 7 de septiembre de 2026. Los datos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información recogida se reproduce con carácter informativo y se invita a la verificación en la fuente oficial.

Lee tambien: Resultado Bonoloto hoy, lunes 7 de septiembre de 2026: combinación ganadora oficial

La comprobación de boletos en Ceuta podrá efectuarse en los puntos de venta autorizados y en los canales oficiales de SELAE. Se recuerda que existe una normativa tributaria aplicable a los premios, de la que la Agencia Tributaria establece umbrales y retenciones.

Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos y productos distintos; la presente información se refiere exclusivamente a La Primitiva gestionada por SELAE.

Lee tambien: Resultados ONCE hoy, lunes 7 de septiembre de 2026: todos los sorteos del día

Combinación ganadora

18, 27, 28, 33, 46, 48

Complementario: 23 — Reintegro: 4 — Joker: 0189403

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se informa del esquema de categorías que se aplica en el escrutinio del sorteo:

Especial: 6 más reintegro.

Primera categoría: 6 aciertos.

Segunda categoría: 5 aciertos más el número complementario.

Tercera categoría: 5 aciertos.

Cuarta categoría: 4 aciertos.

Quinta categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta cuando coincida el reintegro.

Los importes y la distribución del bote se determinan por SELAE en función de la recaudación y del número de acertantes; las cantidades asignadas a cada categoría serán las que consten en el escrutinio oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica consiste en la elección de seis números comprendidos entre el 1 y el 49. Se dispone la posibilidad de jugar el Joker como apuesta adicional mediante una serie numérica independiente. De forma habitual, los sorteos de La Primitiva se celebran los jueves y los sábados; la apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. En el presente sorteo se ha registrado el Joker con la serie indicada más arriba.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que los boletos premiados deberán ser presentados para su cobro en el plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa aplicable. Los premios superiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria estarán sujetos a retenciones conforme a la normativa fiscal vigente. Los canales, requisitos y documentos para el cobro están definidos por SELAE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión de La Primitiva corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad habitual de los sorteos y las condiciones del juego se encuentran reguladas por la normativa administrativa del operador y por la legislación aplicable. En Ceuta, la comprobación y el cobro se realizará a través de los puntos de venta y los procedimientos habilitados por SELAE.

Verificación oficial

La información oficial puede ser consultada en: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Te puede interesar