La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha facilitado los resultados correspondientes a la nueva edición de sus sorteos del lunes, 7 de septiembre de 2026. Los datos oficiales han sido comunicados por la propia ONCE y son los que se reproducen a continuación para su comprobación por parte de la ciudadanía y de los establecimientos autorizados en Ceuta.

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Los participantes y comercios de la ciudad de Ceuta podrán verificar los premios en los puntos de venta autorizados y en la plataforma oficial de JuegosONCE. El presente resumen se ajusta a la información suministrada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Super 11: 02, 03, 06, 14, 17, 26, 29, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 60, 66, 67, 69, 76, 79 · Premio Último sorteo del día (21:15).

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Triplex de la ONCE: 956 · Premio Último sorteo del día (21:15).

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Se procede a detallar los resultados comunicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados de Ceuta y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los billetes y cupones premiados es de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo, 7 de septiembre de 2026.

Super 11

Combinación publicada por la ONCE: 02, 03, 06, 14, 17, 26, 29, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 60, 66, 67, 69, 76, 79. Se indica que la referencia del premio corresponde al último sorteo del día a las 21:15, según la comunicación oficial. La comprobación de premios y el cobro se realizarán conforme a los canales habilitados por la ONCE.

Triplex de la ONCE

Resultado comunicado: 956 (Premio Último sorteo del día, 21:15). La comprobación del número premiado podrá efectuarse en los puntos de venta autorizados y en la página oficial de la ONCE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La información sobre la mecánica detallada de cada producto, las posibles modalidades de apuesta y el coste de los boletos debe consultarse en los canales oficiales de la ONCE o en los puntos de venta autorizados. Asimismo, se recuerda que otros operadores de juego, como la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), gestionan sorteos distintos bajo normativa propia.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios se podrán cobrar conforme a los procedimientos establecidos por la ONCE. El plazo de caducidad para el cobro es de tres meses (90 días naturales) desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente; se aplicará el umbral exento y las retenciones que, en su caso, establezca la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos citados forman parte de la programación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La periodicidad y calendario de próximos sorteos se publican en la web oficial de la ONCE y en los puntos de venta autorizados. En Ceuta, las gestiones y comprobaciones se realizarán a través de los cauces habituales habilitados por la organización.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Para la verificación definitiva se remitirá a la información publicada por la entidad en su web oficial: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

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