La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo de Bonoloto celebrada el lunes 7 de septiembre de 2026. Los datos que se facilitan a continuación proceden de las actas oficiales de SELAE y pueden ser verificados en la sede electrónica del organismo.

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El sorteo fue celebrado en la fecha indicada y la presente nota recoge exclusivamente los números oficiales comunicados por SELAE. Se recuerda a los residentes de Ceuta la obligación de comprobar los boletos en los puntos de venta locales o en la plataforma oficial antes de iniciar cualquier trámite de cobro.

La información ha sido reproducida con finalidad informativa y administrativa; no se aportan datos sobre adjudicatarios ni importes no suministrados por la fuente oficial.

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Se recomienda conservar el justificante de la apuesta para su posible cotejo en las oficinas de cobro de la ciudad.

Combinación ganadora — Bonoloto (lunes 7 de septiembre de 2026)

Combinación: 18, 23, 24, 41, 44, 47

Número complementario: 3

Reintegro: 2

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la siguiente jerarquía de categorías conforme a la normativa de SELAE:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Los importes asociados a cada categoría deben consultarse en la tabla de adjudicación oficial publicada por SELAE para este sorteo.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se juega eligiendo seis números entre el 1 y el 49. Según la información oficial, los sorteos se celebran de lunes a viernes. El coste de la apuesta sencilla es de 1 €.

Existen modalidades múltiples y apuestas combinadas cuyos detalles y precios aparecen en la normativa comercial de SELAE y en los puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios de hasta 2.000 € podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados. Para importes superiores, se deberá acudir a entidades colaboradoras o a las oficinas habilitadas por SELAE, conforme a los procedimientos establecidos.

Los premios caducan a los 90 días naturales desde la celebración del sorteo. Se aplicarán las retenciones fiscales vigentes y se tendrá en cuenta el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), desarrollan sorteos distintos bajo su propia regulación.

Los resultados pueden ser consultados por los ceutíes en los puntos de venta de la ciudad y en la web oficial de SELAE.

Verificación oficial

La información ha sido obtenida de la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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