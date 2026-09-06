Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el domingo 6 de septiembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de El Gordo de la Primitiva, Bonoloto, Lototurf y ONCE.
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El Gordo de la Primitiva
25 · 27 · 30 · 46 · 50
Bonoloto
04 · 10 · 21 · 30 · 31 · 48
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Complementario: 37
Reintegro: 3
Lototurf
02 · 04 · 05 · 13 · 14 · 20
Reintegro: 5
Caballo ganador: 7
ONCE
Super 11
02, 09, 19, 22, 24, 26, 34, 35, 38, 45, 51, 54, 58, 63, 70, 76, 78, 81, 82, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
011 — Último sorteo del día (21:15)
Mi día de la ONCE
7 de enero de 1942 · número de la suerte 09
Sueldazo Fin de Semana
79998 — Serie 005 — Reintegros 8
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.