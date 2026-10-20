El sorteo de Euromillones ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:

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Cómo comprobar tu boleto de Euromillones

Compara tu boleto con la combinación ganadora de esta página. Hay premio desde 2 números acertados, o con 1 número y las 2 estrellas.

El resultado solo es definitivo cuando Loterías y Apuestas del Estado publica el escrutinio oficial: antes de dar un premio por seguro, comprueba el boleto en una administración o en la web oficial.

Los premios de más de 40.000 euros tributan con un gravamen especial del 20 % sobre la parte que supera esa cantidad, que se retiene al cobrarlos. El plazo para cobrar es de tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Cómo se juega a Euromillones y cuánto cuesta

Se eligen 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas del 1 al 12. Cada apuesta cuesta 2,50 euros e incluye la participación en El Millón, que reparte un millón de euros a un código en España en cada sorteo.

Categorías de premios

1.ª: 5 números + 2 estrellas

2.ª: 5 + 1

3.ª: 5 + 0

4.ª: 4 + 2

5.ª: 4 + 1

6.ª: 3 + 2

7.ª: 4 + 0

8.ª: 2 + 2

9.ª: 3 + 1

10.ª: 3 + 0

11.ª: 1 + 2

12.ª: 2 + 1

13.ª: 2 + 0

Último resultado de Euromillones (viernes 16 de octubre)

En el sorteo anterior, celebrado el viernes 16 de octubre, la combinación ganadora fue 7, 15, 16, 22, 35 y las estrellas 4 y 6. No hubo acertantes de primera categoría. Consulta el reparto de premios de ese sorteo.

Números que más han salido en Euromillones

En los últimos 8 sorteos de Euromillones (del 22 de septiembre al 16 de octubre), los números que más se han repetido son el 7 (3 veces), el 22 (3 veces), el 44 (3 veces), el 12 (2 veces), el 15 (2 veces), el 16 (2 veces).

En ese periodo hay 22 números que no han salido ninguna vez, entre ellos el 1, el 2, el 3, el 6, el 9, el 17, el 19, el 25.

Las estrellas que más se han repetido son el 10 (5 veces), el 4 (2 veces), el 8 (2 veces).

Es un dato curioso, no una predicción: cada sorteo es independiente y todos los números tienen la misma probabilidad de salir.

Próximo sorteo de Euromillones

El próximo sorteo de Euromillones es el viernes 23 de octubre, a las 21:00. Todos los resultados están en Euromillones: últimos resultados.

¿Te ha tocado en Ceuta?

Si te ha tocado un premio de Euromillones en Ceuta, o tu administración de lotería ha vendido un boleto premiado, escríbenos a redaccion@elperiodicodeceuta.com y lo contamos.

Esta página se actualiza con los datos de Loterías y Apuestas del Estado; los únicos resultados oficiales son los que publica SELAE. Juega con responsabilidad: el juego está prohibido a menores de 18 años.