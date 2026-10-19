La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 14 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 18 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 17 y el 19 de octubre.

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, domingo 18 de octubre de 2026

Combinación ganadora de la jornada 14

Los 14 signos: 2, X, 2, X, 1, 2, 1, X, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Pleno al 15: 1-1.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Nº Partido Resultado Signo 1 Espanyol-At. Madrid 0-1 2 2 Villarreal-Elche 0-0 X 3 Betis-Barcelona 2-5 2 4 Valencia-Athletic Club 0-0 X 5 Celta-Alavés 2-1 1 6 Málaga-Real Sociedad 2-5 2 7 Real Madrid-Sevilla 4-1 1 8 Eibar-Mallorca 1-1 X 9 Las Palmas-Castellón 0-3 2 10 Burgos-Sabadell 1-0 1 11 Athletic Club-Valencia (femenino) 1-0 1 12 Real Madrid-Espanyol (femenino) 3-1 1 13 Eibar-Deportivo (femenino) 2-3 2 14 At. Madrid-Madrid Cff (femenino) 4-0 1 15 Pleno al 15 · Getafe-Rayo Vallecano 1-1 1-1

Premios de la jornada 14

Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:

Lee tambien: Resultados de la lotería de ayer, sábado 17 de octubre de 2026

Categoría Acertantes Premio por acertante Pleno al 15 18 80.778,13 € 1ª (14 Aciertos) 50 11.162,13 € 2ª (13 Aciertos) 1.583 165,26 € 3ª (12 Aciertos) 20.502 12,76 € 4ª (11 Aciertos) 117.869 2,22 € 5ª (10 Aciertos) 371.994 0,00 €

Fuente: premios y ganadores de la jornada 14 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.

Más resultados

Te puede interesar