La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha publicado la combinación ganadora de la jornada 14 de La Quiniela, temporada 2026-2027, correspondiente al domingo 18 de octubre de 2026. Los partidos se jugaron entre el 17 y el 19 de octubre.
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Combinación ganadora de la jornada 14
Los 14 signos: 2, X, 2, X, 1, 2, 1, X, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Pleno al 15: 1-1.
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|Nº
|Partido
|Resultado
|Signo
|1
|Espanyol-At. Madrid
|0-1
|2
|2
|Villarreal-Elche
|0-0
|X
|3
|Betis-Barcelona
|2-5
|2
|4
|Valencia-Athletic Club
|0-0
|X
|5
|Celta-Alavés
|2-1
|1
|6
|Málaga-Real Sociedad
|2-5
|2
|7
|Real Madrid-Sevilla
|4-1
|1
|8
|Eibar-Mallorca
|1-1
|X
|9
|Las Palmas-Castellón
|0-3
|2
|10
|Burgos-Sabadell
|1-0
|1
|11
|Athletic Club-Valencia (femenino)
|1-0
|1
|12
|Real Madrid-Espanyol (femenino)
|3-1
|1
|13
|Eibar-Deportivo (femenino)
|2-3
|2
|14
|At. Madrid-Madrid Cff (femenino)
|4-0
|1
|15
|Pleno al 15 · Getafe-Rayo Vallecano
|1-1
|1-1
Premios de la jornada 14
Reparto de premios según el escrutinio oficial de SELAE:
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|Categoría
|Acertantes
|Premio por acertante
|Pleno al 15
|18
|80.778,13 €
|1ª (14 Aciertos)
|50
|11.162,13 €
|2ª (13 Aciertos)
|1.583
|165,26 €
|3ª (12 Aciertos)
|20.502
|12,76 €
|4ª (11 Aciertos)
|117.869
|2,22 €
|5ª (10 Aciertos)
|371.994
|0,00 €
Fuente: premios y ganadores de la jornada 14 en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información oficial es la que publica SELAE.
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