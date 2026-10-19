Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el lunes 19 de octubre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
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La Primitiva
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04 · 29 · 31 · 43 · 44 · 49
Complementario: 48
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Reintegro: 7
Joker: 2240325
Bonoloto
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09 · 15 · 32 · 36 · 42 · 46
Complementario: 20
Reintegro: 1
EuroDreams
01 · 02 · 10 · 15 · 23 · 26
Número Sueño: 03
ONCE
Cupón Diario
96269. Serie 020. 500.000 €. Reintegros 9 / 9
Mi día de la ONCE
7 de marzo de 1975 · número de la suerte 06
Super 11
04, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 40, 48, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 65, 82, 83. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
123. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.