CEUTA — La presión migratoria que soporta la ciudad autónoma de Ceuta supera con creces los cálculos oficiales del Gobierno central. Mientras el Ejecutivo fijó esta semana en 10.000 la cifra de plazas de acogida a habilitar, estimaciones manejadas por la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y el propio Gobierno ceutí sitúan el número real de personas en situación irregular en el territorio entre las 15.000 y las 20.000, de las cuales unas 4.000 serían menores de edad.

Lee tambien: La crisis de Ceuta reabre el debate sobre la Ley de Extranjería para acelerar expulsiones y rechazos en frontera

Colapso en el padrón y saturación en las calles

Con una población habitual que ronda los 83.500 habitantes en sus 20 kilómetros cuadrados de superficie, la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio ha elevado la densidad de población a cerca de 100.000 personas. Esto implica que la población migrante en situación irregular representa actualmente cerca del 20% del total de la ciudad.

Las infraestructuras formales de asistencia se encuentran completamente desbordadas, lo que ha provocado la proliferación de infraestructuras precarias y asentamientos informales:

Lee tambien: El SUP alerta de que Ceuta sigue sin recuperar la normalidad y pide reforzar las brigadas de Extranjería y Policía Científica

Asentamientos en el litoral: Las carpas de acogida y el poblado chabolista levantado en la playa de El Trampolín —que se extiende a lo largo de un kilómetro hasta la playa de Benítez— albergan a más de 4.500 personas, según el reparto diario de alimentos coordinado por Cruz Roja.

Las carpas de acogida y el poblado chabolista levantado en la playa de El Trampolín —que se extiende a lo largo de un kilómetro hasta la playa de Benítez— albergan a más de 4.500 personas, según el reparto diario de alimentos coordinado por Cruz Roja. Recursos oficiales: El Estado y la Ciudad Autónoma atienden directamente en sus instalaciones a 4.160 adultos y 2.348 menores.

El Estado y la Ciudad Autónoma atienden directamente en sus instalaciones a 4.160 adultos y 2.348 menores. Infraestructura informal y sobreocupación: Miles de personas se dispersan en garajes, pisos patera, descampados, coches abandonados y zonas altas colindantes con la frontera de El Tarajal y el barrio de El Príncipe, donde se calcula que hay al menos un millar de personas pernoctando a la intemperie o bajo alquileres abusivos.

Discrepancia en las cifras oficiales

El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, tildó las cifras del Gobierno central de insuficientes y señaló que los datos «conservadores» de la administración local contabilizan al menos 12.700 migrantes que permanecen en el territorio. A esta cifra se suman las más de 5.300 personas que ya han sido expulsadas o han retornado voluntariamente a Marruecos, lo que constata el paso de unos 20.000 migrantes por la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis.

Lentitud en los trámites de asilo y filiación

El ritmo de tramitación administrativa amenaza con prolongar la saturación durante meses si no se gestionan traslados masivos a la Península:

Colectivo Ritmo de tramitación diario Tiempo estimado de resolución / Estado Adultos (Asilo) ~50 entrevistas diarias (entre oficio y letrados privados) Con la carga actual, la resolución de expedientes demoraría más de 400 días en la ciudad. Menores 10 filiaciones y 1 a 2 entrevistas diarias Acumulan al menos dos meses de espera. Se prioriza a enfermos y jóvenes próximos a cumplir los 18 años.

Los letrados de oficio desplegados en la zona señalan que parte de los migrantes subsaharianos están renunciando a la solicitud de asilo para facilitar su traslado directo a la Península al no existir convenios de devolución vigentes con sus países de origen, mientras que en el caso de los menores se confía en la redistribución comunitaria o peninsular para agilizar la identificación.