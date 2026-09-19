El sindicato denuncia la escasez de agentes de la UIP tras los graves incidentes registrados durante el traslado de inmigrantes desde Benítez al campamento del puerto, que ya ha cubierto sus 1.700 plazas.

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Críticas al operativo y riesgo para los agentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado duras críticas contra el dispositivo policial desplegado este viernes para trasladar a los inmigrantes desde las playas de Benítez y El Trampolín hasta el asentamiento provisional del puerto de Ceuta.

Según el sindicato, los enfrentamientos y altercados evidencian que el operativo contaba con efectivos insuficientes, comprometiendo gravemente la integridad física tanto de los agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y militares como de los propios ciudadanos.

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«La profesionalidad de los policías no puede suplir indefinidamente la falta de personal. Hoy se ha puesto en peligro la integridad de los agentes y esto no puede volver a pasar», denuncian desde CSIF.

Radiografía de los recursos: escasez en el turno nocturno

CSIF ha puesto sobre la mesa la falta de efectivos especializados en la ciudad, detallando que Ceuta cuenta con seis grupos de UIP (unos 50 efectivos cada uno):

Cinco grupos para la cobertura diurna.

para la cobertura diurna. Un único grupo (aprox. 50 agentes) para cubrir toda la franja nocturna y atender la seguridad en los asentamientos y posibles incidentes.

La comparativa con la Fórmula 1 de Madrid

En este contexto, el sindicato ha exigido una respuesta directa del Ministerio del Interior y del ministro Fernando Grande-Marlaska. CSIF le reclama que confirme si el Gobierno destinó doce grupos de UIP al reciente evento de la Fórmula 1 en Madrid —lo que doblaría el total de efectivos destinados en Ceuta—. De ser así, exigen explicaciones sobre los criterios que justifican esta disparidad frente a una crisis migratoria continuada.

Saturación en el puerto

La situación se agrava con la ocupación completa, alcanzada este mediodía, de las 1.700 plazas del campamento instalado en el recinto portuario. CSIF recuerda que el puerto es una infraestructura crítica para el abastecimiento y las comunicaciones de toda la ciudad, por lo que reiteran la necesidad urgente de: