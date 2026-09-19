La Policía Nacional ha completado este viernes la salida del último grupo de argelinos que residían en el centro antes de la crisis de finales de julio. Tras su paso por los juzgados y un CIE peninsular, se enfrentan a su inminente expulsión.

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Finaliza el proceso de traslado

Este viernes por la mañana ha quedado completado el traslado a la Península del total de 63 varones argelinos que ya se encontraban residiendo en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta antes de las entradas masivas de los pasado 30 y 31 de julio.

La operación ha concluido con el embarque de los últimos 28 migrantes de esta nacionalidad rumbo a Algeciras, cerrando un proceso escalonado desarrollado a lo largo de la semana:

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Miércoles: El grupo al completo abandonó el CETI; los primeros 20 pasaron por los Juzgados y embarcaron tras firmarse su internamiento en un CIE peninsular.

El grupo al completo abandonó el CETI; los primeros 20 pasaron por los Juzgados y embarcaron tras firmarse su internamiento en un CIE peninsular. Jueves: Otros 15 argelinos repitieron el mismo trámite judicial y partieron en ferry pasadas las 16:00 horas.

Otros 15 argelinos repitieron el mismo trámite judicial y partieron en ferry pasadas las 16:00 horas. Viernes: Los 28 restantes, cuyos trámites judiciales concluyeron la tarde anterior, fueron trasladados en furgones policiales hasta un autobús blanco y embarcados hacia la Península antes de las 12:30 horas.

Despliegue policial y destino en un CIE

Los operativos se llevaron a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Los migrantes fueron esposados y custodiados en todo momento por decenas de agentes de la Policía Nacional, con una presencia destacada de las Unidades de Intervención Policial (UIP), desde las inmediaciones del edificio Ceuta Center hasta la Estación Marítima.

Tras su llegada a la Península e ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se prevé que sean expulsados del país mediante vuelos o trayectos marítimos de repatriación hacia Argelia. Todos ellos eran solicitantes de asilo a quienes se les denegó dicho derecho por no cumplir con los requisitos establecidos.

Discrepancia en las cifras oficiales

Durante el proceso se ha registrado un baile de cifras institucional. Mientras que las fuentes acreditadas fijan en 63 el número total de argelinos trasladados, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único de la crisis, Ángel Víctor Torres, cifró este pasado miércoles la operación en 51 afectados, sin que por el momento se hayan aclarado los motivos de este descuadre numérico.