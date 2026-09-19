La Policía Nacional y la Guardia Civil descartan el uso de túneles para cruzar a la ciudad autónoma. La principal línea de investigación apunta a que los inmigrantes localizados llevaban semanas ocultos en montes, viviendas y garajes.

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El origen del rumor: de las redes sociales a la hipótesis policial

Durante los últimos días, un fuerte rumor sobre la presunta utilización de túneles clandestinos para introducir inmigrantes en Ceuta se ha extendido rápidamente entre los vecinos y las redes sociales, llegando incluso a ser debate en tertulias televisivas. Sin embargo, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han desmentido categóricamente la existencia de una vía de entrada de este tipo.

Meses ocultos: la teoría del agotamiento de recursos

Los investigadores centran ahora sus esfuerzos en reconstruir los movimientos reales de las personas que van apareciendo en distintos puntos de la ciudad, como las zonas del arenal de Benítez y El Trampolín.

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La hipótesis que cobra más fuerza descarta que estos migrantes hayan cruzado recientemente por esos puntos o por supuestos túneles. Los indicios sugieren que:

Permanecieron refugiados durante semanas (tras más de cincuenta días de crisis migratoria) en montes, vegetación, viviendas y garajes clandestinos.

(tras más de cincuenta días de crisis migratoria) en montes, vegetación, viviendas y garajes clandestinos. El agotamiento económico y logístico habría quebrado su red de apoyo, obligándoles a salir de sus escondites al quedarse sin recursos para seguir costeando dichos alojamientos.

y logístico habría quebrado su red de apoyo, obligándoles a salir de sus escondites al quedarse sin recursos para seguir costeando dichos alojamientos. La estrategia inicial de ocultación prolongada para eludir la vigilancia policial se habría roto, forzándoles a desplazarse hacia otras zonas.

Despliegue tecnológico y aéreo

Para esclarecer los hechos y frenar la especulación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han intensificado notablemente el dispositivo de control:

Vigilancia con drones: La Guardia Civil emplea hasta tres drones de manera simultánea junto con el helicóptero para rastrear minuciosamente cada milímetro del perímetro fronterizo, caminos y áreas de difícil acceso.

La Guardia Civil emplea hasta tres drones de manera simultánea junto con el helicóptero para rastrear minuciosamente cada milímetro del perímetro fronterizo, caminos y áreas de difícil acceso. Inspecciones exhaustivas: Se revisan de forma sistemática tanto los posibles puntos de acceso terrestre como los lugares susceptibles de servir de cobijo.

La prioridad actual de los cuerpos policiales es aportar datos contrastados que separen la realidad de los rumores, determinando con exactitud el origen de los movimientos migratorios en el territorio ceutí.