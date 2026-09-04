Dos extrabajadoras de Julio Iglesias han presentado una querella en España contra el cantante por presuntos delitos de acoso y agresiones sexuales que, según su relato, habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en Bahamas y República Dominicana.

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Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, identificadas con nombres ficticios como Rebeca y Laura para proteger su identidad, han presentado una querella ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español para solicitar una investigación sobre unos hechos que, según su versión, ocurrieron en 2021 en residencias del cantante ubicadas en Bahamas y República Dominicana.

La acción judicial cuenta con el acompañamiento de la organización Women’s Link Worldwide, que sostiene que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y vulneración de derechos laborales.

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Según el relato recogido en la querella, las dos mujeres habrían sido captadas y trasladadas a las propiedades del artista en un contexto que describen como de vulnerabilidad y bajo una situación de intimidación constante. Rebeca, que trabajaba en el servicio doméstico, y Laura, fisioterapeuta, denuncian presuntos episodios de acoso y agresiones sexuales, además de condiciones laborales que califican como forzadas y degradantes.

Los hechos se hicieron públicos en enero de 2026. Según el testimonio de ambas mujeres, durante su estancia en las viviendas del cantante en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) habrían sufrido jornadas laborales de hasta 16 horas, control de teléfonos y restricciones para abandonar las residencias.

Rebeca relató presuntas presiones para mantener encuentros sexuales, penetraciones, bofetadas y vejaciones, mientras que Laura denunció supuestos tocamientos y besos no consentidos.

El pasado 5 de enero de 2026, ambas presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los mismos hechos. La Fiscalía tomó declaración a las dos mujeres como testigos protegidas, pero archivó las diligencias al considerar que España no tenía jurisdicción sobre unos hechos ocurridos en el extranjero y que no existían suficientes vínculos relevantes con el país.

Desde Women’s Link Worldwide defienden que los tribunales españoles sí tienen competencia en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las obligaciones internacionales de España en materia de trata, violencia sexual y derechos laborales.

Julio Iglesias niega las acusaciones

Julio Iglesias rechazó las acusaciones en un comunicado publicado en enero de 2026, en el que calificó los hechos denunciados de «absolutamente falsos». El cantante aseguró que nunca había abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer y afirmó que defendería su dignidad ante lo que consideró un grave agravio.

Posteriormente, Iglesias emprendió distintas acciones judiciales relacionadas con la difusión de las acusaciones y mantiene que los hechos que se le atribuyen no son ciertos.

Ahora será el Tribunal Central de Instancia el encargado de decidir si admite a trámite la querella y abre una investigación sobre los hechos denunciados.