Un hombre ha sido detenido en Sevilla por la Policía Nacional acusado de agredir con un arma blanca a otra persona tras rechazar una propuesta de mantener relaciones sexuales. El suceso ocurrió durante la madrugada en la zona del Charco de la Pava.

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La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre acusado de atacar con un arma blanca a otra persona después de que esta rechazara su propuesta de mantener relaciones sexuales. La agresión dejó a la víctima con una grave herida en el tórax, en una zona próxima al corazón.

Según la información facilitada por la Policía Nacional, el arrestado habría abordado inicialmente a dos personas a las que propuso mantener relaciones sexuales. Tras recibir una negativa, la situación habría derivado en un episodio violento que terminó con uno de ellos siendo atacado con dos armas blancas.

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Los agentes señalan que el presunto agresor se abalanzó sobre la víctima y le provocó un profundo corte en el pecho. La lesión, por su localización y gravedad, requirió asistencia médica y una intervención para cerrarla con cerca de treinta puntos de sutura.

La gravedad de la herida llevó a los investigadores a considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tentativa de homicidio. Tras conocer la agresión, la Policía Nacional inició las actuaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

Las diligencias permitieron determinar la identidad del sospechoso, que fue localizado y detenido por su presunta implicación en el ataque. La investigación policial apunta a que el rechazo a las pretensiones sexuales del arrestado habría sido el desencadenante de la agresión.

Una vez concluidas las actuaciones policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial acusado de un delito de tentativa de homicidio. Será el procedimiento judicial el que determine las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada en la zona del Charco de la Pava, en Sevilla, y por el momento no se han conocido más detalles sobre las circunstancias concretas del ataque.