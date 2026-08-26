El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC) ha solicitado respeto hacia todos los profesionales de la prensa en el ejercicio de sus funciones. Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que se han registrado varias agresiones a periodistas en la ciudad.

La formación localista ha manifestado su comprensión del «hartazgo» que siente la ciudadanía debido a la situación actual, pero ha subrayado que la frustración no puede ser dirigida contra los comunicadores que desempeñan su trabajo de manera profesional.

Desde el MDyC han hecho hincapié en la importancia de reconocer el trabajo que los periodistas realizan, destacando que su labor es esencial para la información y la democracia. Han instado a la población a entender que los medios de comunicación actúan en beneficio de todos.

Asimismo, el grupo político ha comparado la labor de los periodistas con la de otros colectivos profesionales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, resaltando que todos ellos están comprometidos con sus respectivos deberes y responsabilidades.

La condena de estas agresiones forma parte de una serie de declaraciones que buscan visibilizar la problemática que enfrenta el sector de la prensa, que, en ocasiones, se ve expuesto a situaciones de riesgo en el desarrollo de su labor.

Por último, el MDyC ha instado a la ciudadanía a fomentar el respeto hacia todos los profesionales, independientemente de su área de trabajo, con el objetivo de crear un ambiente más seguro y respetuoso en Ceuta.