Granada y su área metropolitana han registrado este viernes cinco terremotos, con el más intenso de magnitud 2,2 y epicentro en Churriana de la Vega, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

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La provincia de Granada ha registrado este viernes hasta cinco terremotos en distintos puntos de su área metropolitana, según el último informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 2,2 y tuvo su epicentro en Churriana de la Vega.

El temblor más destacado se produjo a las 15.17 horas y fue percibido por la población con una intensidad catalogada como «débil». El resto de movimientos sísmicos registrados durante la jornada también fueron sentidos por vecinos de la zona.

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El primero de los terremotos con magnitud igual o superior a 1,5 tuvo lugar a las 4.59 horas, también con epicentro en Churriana de la Vega, a una profundidad de tres kilómetros.

Posteriormente, a las 6.50 horas, se registró otro movimiento en La Zubia con una magnitud de 1,4. Más tarde, a las 9.48 horas, un nuevo seísmo con magnitud 1,6 tuvo su epicentro en Maracena.

El cuarto terremoto se produjo a las 11.20 horas en Ogíjares, con una magnitud de 1,5 y a 13 kilómetros de profundidad. En total, los cinco movimientos sísmicos fueron percibidos por la población.

Granada mantiene desde el pasado 15 de agosto una actividad sísmica continuada, después de que se registrara un terremoto cercano a magnitud 5 con epicentro en Alhendín. A finales de ese mes ya se habían contabilizado más de 1.400 seísmos, de los que más de 120 fueron sentidos por los vecinos, especialmente en la capital y en la zona sur del cinturón metropolitano.

Los terremotos registrados los días 15 y 18 de agosto fueron los que generaron mayor preocupación entre la población, provocando daños en algunos edificios y el desalojo de viviendas que tuvieron que ser evaluadas para comprobar posibles afecciones estructurales.

Además, vecinos del barrio del Zaidín, uno de los más afectados, se manifestaron este jueves para reclamar ayudas, información y una mayor agilidad en la tramitación de solicitudes relacionadas con los efectos de los seísmos.