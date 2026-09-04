El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras un ataque ruso contra una sede de seguridad ucraniana en Kiev durante la visita del dirigente catalán a la capital.

Lee tambien: Abascal recrimina a Sánchez la convocatoria «en secreto» de la embajadora de Marruecos tras sus fricciones por Ceuta y Melilla

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la nueva embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien después del ataque ruso registrado en Kiev contra la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a la agencia EFE.

El ataque coincidió con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora española, una ceremonia que tuvo que ser suspendida al celebrarse en un edificio próximo al lugar donde se produjo el impacto.

Lee tambien: Juanma Moreno califica la crisis de Ceuta de «ataque a toda Europa» y carga contra la «inoperancia» del Gobierno

Salvador Illa se encontraba en Kiev durante la última jornada de su viaje institucional a Ucrania. El presidente catalán había visitado este viernes las instalaciones de un hospital de la Guardia de Frontera junto a la religiosa catalana de origen argentino Sor Lucía Caram.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó «enérgicamente» el ataque ruso y aseguró que supone una «escalada inaceptable» por afectar a civiles, patrimonio y los esfuerzos de paz. Albares también señaló que el ataque se produjo cerca de la catedral de Santa Sofía, considerada patrimonio mundial de la humanidad.

El ministro trasladó además su apoyo a la embajadora española y al equipo de la Embajada, de quienes destacó el trabajo que realizan «en condiciones muy difíciles».

El ataque se produjo mediante un dron ruso dirigido contra la oficina del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que terminó alcanzando la sede central de este organismo. Por el momento, no han trascendido datos sobre posibles víctimas.

Durante su estancia en Kiev, Illa condenó el ataque y reiteró el compromiso de la Generalitat de Cataluña de continuar apoyando a Ucrania en ámbitos como la ayuda humanitaria, la atención sanitaria y la acogida de personas afectadas por la guerra.

El viaje institucional, de unas 48 horas de duración, incluyó reuniones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, y el presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk.

Según el Govern catalán, Cataluña ha destinado desde el inicio de la invasión rusa 57,7 millones de euros en apoyo a Ucrania y durante la visita se cerraron nuevos acuerdos de cooperación sanitaria, energética e institucional.