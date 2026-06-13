El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta informa del servicio de guardia farmacéutica para este sábado, 13 de junio de 2026. Este listado está pensado para que los vecinos puedan localizar, de forma rápida, la farmacia de guardia que esté atendiendo en cada momento.
En esta ocasión, según los datos aportados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas para hoy en las zonas y turnos habituales. A continuación, se detalla la información por áreas.
Zona Centro
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Campo Exterior
No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.
Turno noche
No hay farmacia de guardia registrada en este turno para hoy.
Si necesitas medicación este sábado, te recomendamos acudir con la receta médica (o con la documentación correspondiente) para agilizar la atención, especialmente si buscas asistencia en horarios nocturnos. Ante cualquier urgencia, verifica con antelación la información disponible y consulta en los canales habituales de atención sanitaria.