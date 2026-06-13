El tercer encuentro de la serie entre el conjunto tinerfeño y la escuadra azulgrana se disputará este sábado, 13 de junio, a las 20:00 horas en el Pabellón de Deportes Santiago Martín.

La fase decisiva de la Liga Endesa 2025/26 alcanza su punto álgido con la celebración del tercer partido correspondientes a las semifinales de las eliminatorias por el título. La Laguna Tenerife y el Barça Basket se enfrentan en una cita que se presenta como un duelo a todo o nada entre dos equipos que aspiran a conseguir el pase de ronda en su andadura competitiva hacia el campeonato de la máxima categoría del baloncesto nacional.

La expectación de los aficionados ante este choque es máxima, dado el nivel de ambos combinados en esta recta final de la temporada. El encuentro se perfila determinante para dilucidar cuál de las dos plantillas logrará imponerse en la eliminatoria y continuar con paso firme en su camino deportivo dentro de los exigentes playoffs de la Liga Endesa.

Horario del encuentro entre La Laguna Tenerife y el Barça Basket en España

El tercer compromiso de la serie de semifinales de los playoffs de la Liga Endesa 2025/26 se celebrará este sábado, 13 de junio. La hora fijada para el inicio del espectáculo deportivo sobre el parqué son las 20:00 horas (horario peninsular de España). En esta ocasión, el partido se disputará en el Pabellón de Deportes Santiago Martín, una instalación ubicada en Tenerife que acogerá este decisivo enfrentamiento en el que los conjuntos buscarán certificar sus objetivos de la campaña.

Dónde ver en directo por televisión el partido de Playoffs de la Liga Endesa

Los seguidores del baloncesto español que deseen presenciar en directo el desarrollo del partido entre el cuadro canario y el combinado catalán disponen de opciones para su cobertura audiovisual. El decisivo encuentro entre La Laguna Tenerife y el Barça Basket podrá sintonizarse y verse en directo a través de la plataforma de televisión de pago Movistar+, encargada de la retransmisión en vivo de esta cita clave de la postemporada.